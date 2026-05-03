Cum va fi vremea/ Specialiștii recomandă accelerarea lucrărilor de semănat pentru culturile de primăvară

Aprovizionarea cu apă în stratul de sol 0-20 cm (ogor) se menține, în următoarele zile, în limite satisfăcătoare până la apropiate de optim în cea mai mare parte a teritoriului agricol, potrivit prognozei agrometeorologice publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și citate de Agerpres. În acest context, ritmurile de vegetație ale culturilor vor evolua, per ansamblu, în condiții bune la nivel național.

Unde vor fi probleme

Rezerva de umiditate pe profilul de sol 0-100 cm, în cultura grâului de toamnă, se va situa la valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în regiuni extinse din Oltenia, Muntenia și Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei, precum și local în sudul și centrul Transilvaniei, nord-estul Banatului și sud-estul Crișanei.

Există însă și zone cu probleme: în Maramureș, pe suprafețe extinse din Banat, Crișana și Transilvania, dar și local în nordul și estul Moldovei, se vor înregistra deficite de apă în sol, respectiv secetă pedologică moderată și puternică. Situații similare sunt semnalate și în stratul superficial de sol, în special în Maramureș și Banat, dar și pe arii extinse din Crișana.

Evoluția culturilor: în general favorabilă, cu întârzieri locale

În aceste condiții agrometeorologice, culturile agricole vor avea, în general, o evoluție bună. Totuși, temperaturile minime mai scăzute din Transilvania și nordul Moldovei vor încetini procesele de creștere și dezvoltare pentru culturile de primăvară deja semănate.

Cerealierele de toamnă (grâu și orz) semănate în epoca optimă se află în faza de alungire a tulpinii pe majoritatea suprafețelor, iar în sudul țării continuă etapele de burduf și înspicare. În culturile întârziate, plantele sunt în stadiul de înfrățire și alungire a paiului.

Rapița parcurge faze avansate, de la apariția inflorescențelor până la formarea silicvelor, la nivel național. În podgorii, vița-de-vie continuă dezmugurirea și dezvoltarea lăstarilor, iar pomii fructiferi se află în etape de creștere, înflorire și legare a rodului.

Lucrările agricole, în general favorizate

În ceea ce privește culturile de primăvară, sfecla de zahăr se află în fazele de germinare și răsărire, cartoful timpuriu încolțește și răsare, iar porumbul și floarea-soarelui se dezvoltă în primele stadii vegetative.

În zilele fără precipitații, lucrările agricole specifice campaniei de primăvară — precum pregătirea patului germinativ, semănatul, fertilizările și tratamentele fitosanitare — se pot desfășura în condiții bune pe majoritatea suprafețelor.

Specialiștii recomandă accelerarea lucrărilor de semănat pentru culturile de primăvară, combaterea buruienilor și dăunătorilor în culturile de toamnă, fertilizarea fazială și aplicarea tratamentelor în livezi și vii.

Vreme mai rece decât normalul perioadei

Prognoza ANM pentru perioada 1–7 mai indică un regim termic mai scăzut decât în mod obișnuit. Temperaturile medii diurne vor varia între 2 și 17 grade Celsius, cu abateri negative de până la 9 grade față de normele climatologice.

Maximele se vor situa între 8 și 22 de grade, iar minimele pot coborî până la -5 grade în zonele nordice și centrale, unde există risc de brumă. Temperatura solului, la adâncimi de 5–10 cm, va rămâne însă în intervale favorabile dezvoltării culturilor de primăvară.

Sub aspect pluviometric, sunt prognozate ploi locale, izolat sub formă de aversă, însoțite de intensificări temporare ale vântului în majoritatea regiunilor agricole.