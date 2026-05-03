Expoziții tematice, demonstrații practice și ateliere interactive pentru toate vârstele vor avea loc între 7 și 10 mai, în campusul Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, în cadrul evenimentului „Zilele Horticulturii Bucureștene”. Peste 120 de producători și expozanți sunt așteptați să participe, potrivit Agerpres.

Un punct central al manifestării, organizate de USAMV în parteneriat cu Primăria Sectorului 1 București, este standul dedicat proiectelor verzi din comunitate. Vizitatorii vor putea afla cum se transformă resturile din bucătărie în compost, cum poate fi amenajat un spațiu verde lângă bloc și vor putea participa la jocuri educative despre natură și reciclare.

Pentru copii sunt pregătite ateliere creative, iar în același spațiu va fi prezentată o expoziție de ceramică florală, cu obiecte inspirate din natură, disponibile pentru achiziție.

Publicul va putea afla detalii despre programul „Adoptă un spațiu verde”, dar și despre proiectele urbane aflate în derulare. Sunt prezentate patru refugii climatice, considerate primele de acest tip din București, și șase insule verzi urbane, gândite pentru reducerea temperaturilor și crearea unor zone de relaxare.

- articolul continuă mai jos -

Refugiile climatice urmează să fie amplasate în Piața Revoluției, zona Perla, strada Tache Ionescu (Piața Lahovari) și la intersecția Calea Victoriei cu Griviței. Insulele verzi urbane sunt planificate în Piața Matache, Piața Amzei, Piața Victoriei, intersecția Aviatorilor cu Ion Mincu, zona Metrou Aviatorilor și Piața Dorobanți.

În cadrul standului vor fi prezentate și proiecte de reamenajare pentru parcurile Bazilescu, Ion I.C. Brătianu, Regina Maria și noul parc din cartierul Henri Coandă, pentru care consultarea publică s-a încheiat.

Evenimentul include și zone expoziționale și ateliere practice. La „Laboratorul de plante”, vizitatorii pot vedea cum un butaș devine o micro-grădină și pot învăța metode de înmulțire și îngrijire a plantelor. Cei interesați de trandafiri vor descoperi utilizări în ceaiuri, produse de îngrijire sau parfumuri, dar și soluții de cultivare în spații mici.

Programul cuprinde și un atelier de bioacustică, unde participanții pot asculta sunetele naturii urbane și pot înțelege ce indică acestea despre ecosistem. Alte activități includ recunoașterea plantelor după miros și culoare, cu aplicații în bucătărie, și un atelier de ikebana.

„Zilele Horticulturii Bucureștene” se desfășoară zilnic, între orele 10:00 și 18:00, iar accesul este gratuit.