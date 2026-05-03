O postare recentă a fostului vicepremier Gabriel Oprea, poreclit și ”Interesul Național” a făcut furori în media, fiind preluate de mai multe publicații!

Acesta a anunțat ieri, pe pagina sa de socializare că a investit 5 milioane de euro într-una dintre cele mai mari ferme de bovine din Europa de Est, Danubius Cetate Nețoiu, specializată în creșterea rasei Black Angus.

Gabriel Oprea: ”Azi am investit 5 milioane de euro și am cumpărat 15% din cea mai tare fermă din Europa de Est”

„Cea mai tare fermă de Black Angus. Danubius Cetate Nețoiu! Azi am investit 5 milioane de euro și am cumpărat 15% din cea mai tare fermă din Europa de Est”, a anunțat acesta, menționând că exploatația include aproximativ 1.000 de capete de bovine, dintre care 300 de vaci-mamă cu 280 de viței și 500 de tauri de aproximativ 500 de kilograme fiecare”.

Informația a fost preluată imediat de mai multe publicații, iar suma avansată de fostul vicepremier, de 5 milioane euro, a stârnit nenumărate comentarii negative.

Însă, nu pentru mult timp, întrucât Gabriel Oprea a șters postarea și a revenit azi, cu precizări, sub forma unei declarații publice!

Cum s-a schimbat peste noapte postarea lui Gabriel Oprea!

Ulterior anunțului inițial, Gabriel Oprea a revenit cu precizări, subliniind că investiția nu este încă finalizată, ci se află în stadiu de discuții avansate.

„Nu este vorba despre o investiție finalizată în acest moment, ci despre discuții avansate pentru o investiție strategică majoră în sectorul zootehnic, pe care intenționez să o finalizez după închiderea proiectului BV LAKE”, a transmis acesta.

- articolul continuă mai jos -

Fostul vicepremier a declarat că are încredere în potențialul fermei și în capacitatea României de a deveni un actor important în domeniul securității alimentare.

Potrivit acestuia, amplasarea fermei în proximitatea Dunării și existența unui sistem de irigații reprezintă avantaje strategice pentru dezvoltarea pe termen lung.

„Consider că investițiile în economia reală, în producție și în securitatea alimentară sunt esențiale pentru viitorul României”, a mai declarat Oprea.

Pentru a nu exista niciun dubious, redăm integral declarația lui Gabriel Oprea:

Declarație publică

”În contextul informațiilor apărute în spațiul public privind implicarea mea în proiectul fermei Danubius Cetate, fac următoarea precizare:

Nu este vorba despre o investiție finalizată în acest moment, ci despre discuții avansate pentru o investiție strategică majoră în sectorul zootehnic, pe care intenționez să o finalizez după închiderea proiectului BV LAKE.

Am încredere în potențialul acestui proiect, în infrastructura existentă și în capacitatea României de a deveni un actor important în domeniul securității alimentare.

Zona agricolă, cu aproximativ 200 de hectare, dotată cu sistem de irigații și amplasată într-o poziție strategică în proximitatea Dunării, reprezintă un avantaj major pentru dezvoltarea pe termen lung.

Consider că investițiile în economia reală, în producție și în securitatea alimentară sunt esențiale pentru viitorul României.

Rămân consecvent principiilor mele: construcție, responsabilitate și interes national”, a susținut acesta.