Piața globală a căpșunelor traversează în 2026 o perioadă de transformare profundă, în care succesul nu mai este determinat exclusiv de volumele produse, ci mai ales de sincronizarea cu cererea, calitatea fructelor și capacitatea de a absorbi costurile în creștere.

Deși oferta este în creștere la nivel global, dezechilibrele dintre producție, ferestrele de comercializare și presiunile asupra costurilor creează o piață fragmentată, în care nu toate regiunile reușesc să capitalizeze această abundență.

Pe măsură ce sezonul avansează de la producția timpurie din Europa către vârfurile din America de Nord și noile livrări din emisfera sudică, factorii precum vremea, inflația și schimbarea comportamentului de consum devin tot mai interdependenți. Astfel, piața este modelată mai degrabă de eficiența cu care producătorii aliniază oferta la cerințele pieței decât de simpla relație dintre cerere și ofertă, scrie freshplaza.com

Olanda: producție constantă, dar costuri în creștere

În Olanda, începutul sezonului rămâne puternic legat de perioada Paștelui, când cererea a depășit oferta. Extinderea soiurilor perene a permis însă o producție mai uniformă pe parcursul anului, facilitând aprovizionarea constantă a retailerilor.

Cu toate acestea, creșterea accelerată a costurilor, în special a energiei, pune presiune pe producători. Deși prețurile actuale permit valorificarea producției, acestea nu țin pasul cu majorarea costurilor, ceea ce limitează investițiile viitoare.

Belgia: revenire rapidă a volumelor și cerere puternică

În Belgia, sezonul a început cu volume reduse, dar acestea au crescut rapid odată cu intrarea culturilor în plină producție. După fluctuațiile cauzate de vreme înainte de Paște, piața s-a stabilizat.

Cererea pentru fructele locale este ridicată, mai ales pe fondul problemelor de calitate înregistrate în Spania, Portugalia și Maroc. Exporturile către nordul Europei rămân solide.

Italia: extindere a suprafețelor și presiune pe prețuri

Italia marchează o extindere a suprafețelor cultivate, cu o creștere de aproximativ 250 de hectare la nivel național. În sud, Campania a depășit 1.200 de hectare (+6%), iar Basilicata a ajuns la aproximativ 1.280 de hectare (+17%). Împreună, aceste două regiuni concentrează 56% din totalul național.

Randamentele variază între 27.000 kg/ha în sistemele tradiționale și 50.000–68.000 kg/ha în culturile fără sol. În același timp, presiunea pe prețuri este vizibilă: căpșunile spaniole se vând cu 2,50–2,80 euro/kg, în timp ce cele italiene ajung la 3,00–6,00 euro/kg, în funcție de origine și soi.

Cererea rămâne însă puternică: peste 70% dintre gospodăriile italiene cumpără căpșuni, iar frecvența achizițiilor a crescut cu 9%, de la 6,2 la 7,1 cumpărări pe an.

Spania: un sezon dificil, între deficit și supraproducție

Spania se confruntă cu unul dintre cele mai dificile sezoane din ultimii ani. Condițiile meteo nefavorabile au redus producția cu peste 50% în unele perioade, exact când cererea era ridicată.

Ulterior, odată cu revenirea vremii, producția a crescut brusc, generând un surplus care a dus la scăderea prețurilor sub pragul de rentabilitate. În paralel, costurile de producție au continuat să crească.

Germania și Marea Britanie: dependență de importuri și costuri logistice ridicate

În Germania, piața este dominată de importuri, iar producția locală începe lent, cu volume semnificative abia după 20 aprilie. Prețurile rămân peste nivelurile de anul trecut, susținute de cererea sezonieră.

În Marea Britanie, sezonul este în curs de pornire, iar producția din sere este completată de volume în creștere în tuneluri. Cu toate acestea, costurile de transport au crescut semnificativ, punând presiune pe importatori.

Franța: creștere a producției, dar concurență puternică

În Franța, producția de căpșuni gariguette a depășit 1.000 de tone pe săptămână, după un început lent. Piața este însă afectată de importurile mai ieftine din Spania.

Diferențele de preț în retail sunt semnificative, variind între 2,50 și 5,00 euro pentru același produs.

America de Nord: ofertă abundentă, cerere sub așteptări

În Statele Unite, oferta este ridicată și depășește cererea. În California, producția este la cote mari, iar sezonul de vârf continuă până în jurul săptămânii 19.

Pentru a stabiliza piața, unii producători reduc temporar ambalarea. Segmentul organic este mai slab, în timp ce piața convențională este mai stabilă.

Africa de Sud și Egipt: oportunități și presiuni pe costuri

În Africa de Sud, sezonul a fost întârziat de ploi, iar prețurile sunt ridicate la început, ajungând până la 10,74 euro/kg pentru volume limitate.

În Egipt, suprafețele cultivate au crescut cu peste o treime, generând un surplus de ofertă. Costurile de producție au urcat de la 5.301 euro/ha la 8.835 euro/ha, iar exporturile au fost afectate de prețuri scăzute și probleme de calitate.

Maroc: declin structural al sectorului

În Maroc, suprafața cultivată a scăzut de la 3.700 de hectare în 2022 la 2.300 de hectare în 2025. În 2026, producția a fost afectată de condiții meteo nefavorabile, cu pierderi estimate la o treime din randament.

Cu toate acestea, cererea rămâne ridicată, iar până la 60% din producție este exportată.

Așadar, piața globală a căpșunilor nu duce lipsă de produs, ci de echilibru. Pe de altă parte, creșterea producției nu este suficientă în absența unei corelări eficiente cu cererea, iar presiunile legate de costuri, climă și logistică transformă acest sector într-unul din ce în ce mai complex și volatil.