Ceapa rămâne ingredientul-fanion al bucătăriei românești, potrivit celui mai recent sondaj lansat de G4Food, dedicat Zilei Naționale. Din cei 843 de respondenți care au completat chestionarul, 8,2% au ales ceapa ca element esențial al gustului românesc, în timp ce smântâna a acumulat 5,1%, iar mărarul 4,5%. Cartoful, deși omniprezent în farfuriile românilor, a fost indicat de doar 2,3% dintre participanți.

Rezultatele privind ingredientele vin în completarea preferințelor legate de preparatele considerate definitorii pentru gastronomia națională. Sarmalele au dominat detașat opțiunile, fiind indicate de aproape 30% dintre cei 843 respondenți ai sondajului G4Food ca preparatul care reprezintă cel mai fidel bucătăria românească. Micii s-au clasat pe poziția a doua, cu peste 21%, urmați de fasolea cu ciolan, cu aproximativ 10%.

Atunci când participanții au fost rugați să aleagă „ambasadorul” culinar al țării, ierarhia a rămas aproape neschimbată: sarmalele au fost votate de peste 28%, micii de peste 22%, iar papanașii au adunat peste 11%. Lista continuă cu fasole cu ciolan (peste 10%), orez cu lapte (peste 8%), dar și preparate precum ciorba de legume, mămăliga și cozonacul.

Chestionarul, completat preponderent de români stabiliți în țară

Sondajul, realizat pe bază de voluntariat, a atras participanți atât din țară (aproximativ 85%), cât și din diaspora (circa 15%).

Inițiativa G4Food a avut ca obiectiv conturarea unei „Hărți a gusturilor românești”, explorând modul în care românii percep gastronomia tradițională în 2025, de la preparate definitorii, la ingrediente simbol și până la percepția asupra alimentației sănătoase.

Chestionarul a fost deschis până la 30 noiembrie și a încercat să surprindă modul în care gusturile, obiceiurile și simbolurile culinare se înscriu în identitatea gastronomică actuală, atât pentru românii din țară, cât și pentru cei plecați peste hotare.