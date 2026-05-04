În Voinești, județul Dâmbovița, o zonă cunoscută pentru tradiția pomicolă, Corina Oprea duce mai departe o afacere de familie începută în urmă cu peste 80 de ani. Brandul „Crăița Merelor”, înregistrat în 2020, a devenit punctul de plecare pentru o transformare care depășește producția clasică de fructe: astăzi, livada înseamnă și procesare, turism și educație.

Rubrica„Ladies&Business”, lansată de G4Food, aduce în prim-plan poveștile femeilor care conduc afaceri din agricultură, alimentație și HoReCa. Fie că vorbim de ferme de familie, start-up-uri sustenabile sau implicare civică, seria își propune să arate cum determinarea feminină conturează viitorul sectorului agroalimentar din România.

„Crăița Merelor” are la bază livezi dezvoltate de generații, în care se cultivă o varietate largă de fructe. Corina Oprea spune că a crescut în livadă, alături de părinți, iar experiența acumulată în timp a stat la baza direcției actuale de dezvoltare.

Momentul de cotitură a venit odată cu decizia de a construi un brand și de a aduce businessul în mediul online. „De atunci au început planurile de a dezvolta livada astfel încât să nu mai fie doar un business de subzistență, ci o experiență pentru clienți”, explică antreprenoarea.

- articolul continuă mai jos -

De la fructe proaspete la produse procesate și experiențe în livadă

Procesarea merelor a început în urmă cu peste 20 de ani, când familia a adus prima presă pentru suc de mere presat la rece, în urma participării la târguri internaționale. A fost o decizie care a schimbat modelul de business.

Sucul natural de mere a fost poziționat ca produs premium, într-o piață în care calitatea era inegală. „A fost o decizie foarte bună, pentru că cererea exista”, spune Corina Oprea. În timp, modelul a fost preluat și de alți producători din zonă.

Astăzi, afacerea include, pe lângă vânzarea de fructe și sucuri naturale, și activități turistice: vizite în livadă, excursii educative pentru copii și cazare în pensiunea „Crăița Merelor. The Place”, cu o capacitate de 12-16 persoane.

Această diversificare a venit ca răspuns la nevoia de stabilitate într-un domeniu expus riscurilor.

Vremea și costurile, principalele presiuni asupra producătorilor

Cea mai mare provocare rămâne clima. Schimbările din ultimii ani afectează direct producția, mai ales în livezile tradiționale, unde intervențiile moderne sunt greu de aplicat.

„Avem jumătate din livezi în sistem tradițional, cu pomi foarte înalți, unde este aproape imposibil să implementăm sisteme de protecție, de exemplu anti-grindină”, explică antreprenoarea. În paralel, o parte din plantații au fost modernizate, ceea ce permite o gestionare mai bună a riscurilor și o eficiență mai mare la recoltare.

Pe lângă condițiile meteo, costurile de întreținere și forța de muncă rămân factori sensibili. Integrarea componentelor turistice și educaționale a ajutat însă la echilibrarea veniturilor.

Tehnologie, dar cu măsură

În ceea ce privește tehnologia, abordarea este pragmatică. Sunt folosite instrumente pentru monitorizarea solului, a vremii și a calității fructelor, dar investițiile sunt făcute doar acolo unde există un beneficiu clar.