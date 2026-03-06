APIA Bistrița Năsăud organizează caravane de informare și instruire a fermierilor cu privire la depunerea cererii de plată pe 2026. Acțiunea se derulează sub sloganul „APIA – CONTINUĂM ÎMPREUNĂ. Depune Cererea de plată în perioada: 16 martie – 5 iunie 2026”, transmite Agerpres.

Echipe de specialişti din cadrul APIA Centrul Judeţean Bistriţa Năsăud se vor deplasa la toate UAT-urile din judeţ, în acţiuni tip caravană, pentru informarea şi instruirea fermierilor cu privire la perioada de depunere a cererii de plată pentru anul 2026, modalitatea de completare a acesteia, noutăţile legislative, condiţiile de eligibilitate impuse de legislaţia europeană şi naţională, tipurile de controale impuse de regulamentele europene, precum şi intervenţiile pentru care se poate solicita sprijin prin cererea de plată aferentă anului 2026.

Fermierii vor depune la APIA o singură cerere de plată chiar dacă utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. Diseminarea informaţiei la nivelul UAT-urilor se va face cu sprijinul autorităţilor locale cu care APIA Centrul judeţean Bistriţa Năsăud are o bună colaborare, rezultatul având un impact pozitiv în accesarea fondurilor europene prin schemele /măsurile de sprijin derulate de APIA.

Pentru o informare cât mai corectă referitor la măsurile de sprijin derulate de APIA, materialele de informare pentru Campania 2026 sunt postate pe site-ul instituţiei la rubrica Materiale de informare 2026.