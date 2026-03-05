Pas cu pas, acordul de liber schimb pe care Uniunea Europeană și Mercosur l-au semnat în ianuarie trecut, la Asunción, după 26 de ani de negocieri anevoioase, prinde contur. Senatul Braziliei a aprobat miercuri după-amiază, prin consens în cadrul unui vot simbolic, pactul care creează cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă. Odată ce tratatul a primit undă verde atât în Camera Deputaților, cât și în Senatul brazilian, mai lipsește doar semnătura președintelui Luiz Inácio Lula da Silva, unul dintre principalii promotori ai convenției, scrie El Pais.

Paraguay rămâne singurul stat sud-american care se află încă în proces de ratificare

Brazilia calcă astfel pe urmele parlamentelor din Argentina și Paraguay, care s-au întrecut pentru a fi primele și și-au dat acordul pe 26 februarie, la o diferență de câteva ore. Paradoxal, Paraguay, care a găzduit semnarea istorică a acordului, este singurul stat sud-american care se află încă în proces de ratificare.

Intrarea în vigoare a acordului Mercosur depinde de UE

În acest moment, textul se află în proces de revizuire din partea Tribunalului European, la solicitarea Parlamentului comunitar. Totuși, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat a doua zi după primele ratificări din partea Mercosur că UE va aplica pactul în mod provizoriu, fără a aștepta pronunțarea magistraților, deoarece este o necesitate „strategică”. În Brazilia se estimează că acesta ar putea intra în vigoare în jurul lunii mai.

Acordul dintre un bloc de patru țări (Mercosur) și un altul de 27 (UE) a suferit nenumărate urcușuri și coborâșuri de când au început negocierile în 1999; în diverse perioade acestea au fost practic înghețate, iar în alte ocazii părea că sunt pe punctul de a se concretiza. Însă anul trecut, în mod imprevizibil, a apărut impulsul decisiv pentru a-l finaliza: războiul tarifar al lui Donald Trump, președintele american, împotriva restului lumii.

Parafarea acordului a însemnat crearea unei piețe integrate de peste 720 de milioane de oameni, dar scopul era și trimiterea unui mesaj puternic către Trump în apărarea liberului schimb și împotriva tendințelor protecționiste ale Washingtonului. Mercosur și Uniunea Europeană reprezintă 25% din PIB-ul mondial și 35% din comerțul global. Războiul comercial al lui Trump a declanșat o cursă în restul țărilor pentru găsirea de noi parteneri sau pentru încheierea de tratate în vederea diversificării comerțului, precum cel semnat între UE și India, și pentru a se proteja de oscilațiile Washingtonului.

Acordul, susținut în Brazilia și de guvernul lui Bolsonaro și de cel al lui Lula

Senatoarea braziliană Tereza Cristina Dias, care a fost ministru al Agriculturii în mandatul lui Jair Bolsonaro și autoarea proiectului de lege al tratatului în Camera Superioară, a susținut pactul în următorii termeni: „Acordul Comercial Provizoriu dintre Mercosur și Uniunea Europeană nu este un acord perfect. Nu este pentru că, prin definiție, nu există acorduri perfecte. […] Deși imperfect, este pozitiv pentru Brazilia și capabil să genereze beneficii concrete pentru populație. În acest moment, consider că este nu doar de dorit, ci și necesar”, a declarat senatoarea, conform ziarului Estadão.

Deoarece susținătorii președintelui Lula sunt în minoritate în Congres, acesta a trebuit să ia măsuri pentru a facilita ratificarea. Președintele a semnat chiar miercuri un decret, publicat imediat într-o ediție extraordinară a Monitorului Oficial (Diário Oficial da União), care prevede o serie de clauze de salvgardare concepute ca măsuri suplimentare de protecție juridică pentru sectoarele agricol și industrial.

Anul trecut, schimburile comerciale dintre Brazilia și UE au atins 100 de miliarde de dolari. Cea mai mare economie latino-americană a exportat către cele 27 de state membre în principal combustibili, cafea și minereuri, în timp ce a importat mai ales utilaje, produse farmaceutice și automobile.