17 apr. 2026, Articole / Reportaje
Studiu: Apa potabilă mai sărată crește riscul de hipertensiune cu 26%, nivel comparabil cu cel asociat sedentarismului
Un studiu realizat pe peste 74.000 de persoane arată că apa potabilă cu salinitate ridicată poate crește riscul de hipertensiune arterială cu 26%, un nivel comparabil cu cel asociat sedentarismului. Cercetarea este citată de The Independent și preluată de MEDIAFAX.

Analiza a fost coordonată de profesorul Rajiv Chowdhury, de la Florida International University, și a inclus 27 de studii populaționale din Europa, SUA, Australia, Israel, Bangladesh, Vietnam și Kenya. Concluzia: expunerea la apă potabilă mai sărată este asociată cu valori mai mari ale tensiunii arteriale.

Creșteri măsurabile ale tensiunii

Persoanele expuse la apă cu salinitate ridicată prezentau o tensiune arterială sistolică mai mare, în medie, cu 3,22 mmHg și o tensiune diastolică mai mare cu 2,82 mmHg. Diferențele sunt suficiente pentru a crește semnificativ riscul cardiovascular la nivel de populație.

De unde vine salinitatea apei

Cauza principală este creșterea nivelului mării. În zonele de coastă, apa sărată pătrunde în acviferele de apă dulce, ceea ce duce la salinizarea treptată a surselor potabile. Fenomenul afectează în special comunitățile care depind de apa freatică.

Peste trei miliarde de oameni trăiesc în apropierea coastelor, iar o parte importantă dintre ei nu au acces la surse alternative de apă.
Un factor de risc ignorat până acum

Hipertensiunea afectează peste un miliard de persoane la nivel global și este una dintre principalele cauze ale bolilor cardiovasculare și ale accidentelor vasculare cerebrale. Până acum, prevenția s-a concentrat pe reducerea sării din alimentație, din produse precum pâinea, cerealele sau alimentele procesate.

Apa potabilă nu a fost considerată un factor major, deși poate contribui semnificativ la aportul zilnic de sodiu.

Schimbările climatice amplifică riscul

Autorii studiului avertizează că problema se va agrava pe măsură ce schimbările climatice accelerează. Creșterea nivelului mării va afecta tot mai multe surse de apă dulce, iar populațiile vulnerabile vor fi cele mai expuse.

În multe cazuri, gustul sărat al apei nu este suficient de pronunțat pentru a fi detectat, ceea ce înseamnă că oamenii pot consuma cantități mari de sodiu fără să știe.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă un consum de maximum 5 grame de sare pe zi, însă această limită nu ia în calcul, de regulă, aportul provenit din apa potabilă.

