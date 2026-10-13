APIA a plătit peste 51,8 milioane de lei pentru sprijinirea apicultorilor în 2026. Peste 5.300 de beneficiari au fost autorizați la plată

13 oct. 2026, Agribusiness
APIA a plătit peste 51,8 milioane de lei pentru sprijinirea apicultorilor în 2026. Peste 5.300 de beneficiari au fost autorizați la plată
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Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a efectuat plăți de 51,814 milioane de lei către 5.369 de apicultori, în cadrul intervențiilor apicole finanțate prin Planul Strategic PAC 2023-2027, aferente anului 2026. Sumele provin în proporție egală din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Potrivit unui comunicat transmis marți de APIA și citat de Agerpres, apicultorii au depus în acest an 5.391 de cereri de plată. În urma verificărilor administrative și a controalelor la fața locului, instituția a autorizat 5.369 de cereri.

Din totalul plăților, 25,907 milioane de lei reprezintă finanțare din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), iar o sumă egală este asigurată de la bugetul de stat. Astfel, fiecare dintre cele două surse de finanțare contribuie cu 50% la sprijinul acordat sectorului apicol.

Cursul de schimb aplicabil în 2026 este de 5,0968 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la 31 decembrie 2025.

Ce cheltuieli pot fi decontate prin programele apicole

Intervențiile accesate în 2026 acoperă o gamă largă de cheltuieli necesare desfășurării activității apicole, de la tratamente veterinare și echipamente pentru stupine până la achiziția de material biologic și verificarea calității mierii.

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Printre cheltuielile eligibile se numără achiziționarea produselor medicinale veterinare pentru tratarea varoozei și nosemozei, înlocuirea cutiilor de stup uzate în urma deplasării în pastoral și cumpărarea accesoriilor pentru colectarea polenului și propolisului.

De asemenea, sprijinul vizează achiziția de uscătoare de polen, încălzitoare pentru miere, topitoare de ceară, maturatoare, centrifuge și mașini de descăpăcit. Sunt eligibile și uneltele apicole și echipamentele de protecție.

Programul include și achiziția de remorci apicole, precum și de echipamente pentru încărcarea și descărcarea stupilor în pastoral, inclusiv echipamente autopropulsate.

Alte intervenții finanțează cumpărarea de mătci și familii de albine, achiziția de accesorii apicole pentru stupinele de elită și de multiplicare, precum și decontarea analizelor fizico-chimice și a analizelor de reziduuri necesare pentru atestarea calității mierii.

APIA: Sprijinul urmărește dezvoltarea sectorului apicol

Potrivit instituției, intervențiile din sectorul apicol au ca obiectiv susținerea apiculturii românești, îmbunătățirea condițiilor de producție și eficientizarea comercializării produselor apicole.

Finanțarea este acordată în cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, prin intervenții destinate modernizării activității apicultorilor și acoperirii unor cheltuieli specifice producției.

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