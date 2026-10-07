Ai deschis o conservă, ai folosit doar o parte din conținut și ai pus restul direct în frigider? Deși păstrarea alimentelor rămase în conserva deschisă nu este, în sine, considerată o problemă de siguranță alimentară, experții recomandă transferarea lor într-un alt recipient.

Odată ce conserva este deschisă, contactul cu oxigenul poate afecta rapid gustul și calitatea alimentelor, mai ales în cazul produselor acide precum pasta de tomate, murăturile sau alimentele păstrate în saramură, potrivit Real Simple.

Este sigur să păstrezi mâncarea într-o conservă desfăcută?

Din punct de vedere al siguranței alimentare, resturile de alimente din conserve pot fi păstrate în frigider chiar în recipientul original. USDA precizează că porțiile nefolosite din conserve pot fi refrigerate în conservă.

Totuși, după deschiderea acesteia, alimentele sunt expuse la oxigen, iar acest lucru poate afecta gustul și calitatea produsului. De aceea, transferarea resturilor într-un alt recipient este considerată o variantă mai bună.

„Interiorul conservelor de astăzi este steril, iar deși deschiderea permite contaminarea, din punct de vedere microbiologic nu este mai puțin sigur decât orice alt recipient pentru depozitarea alimentelor”, explică Calvin Slaughter, doctorand în siguranță alimentară și modelarea riscului la Cornell University.

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Specialistul spune că a păstrat chiar el în frigider o conservă de fasole pe jumătate consumată.

De ce poate apărea gustul metalic

Dacă ai scos din frigider o conservă de pastă de tomate sau de ardei în sos și ai observat că alimentul are un gust metalic sau diferit față de momentul în care ai deschis recipientul, există o explicație.

Potrivit lui Bryan Quoc Le, cercetător în știința alimentelor și doctor în domeniu la University of Wisconsin-Madison, după deschiderea conservei sunt introduse în aliment atât oxigen, cât și microorganisme.

Oxigenul începe să oxideze grăsimile din alimente, ceea ce poate produce arome râncede pe măsură ce acestea se degradează. Microorganismele care apar după deschidere pot contribui, la rândul lor, la accelerarea oxidării.

„Majoritatea aromelor metalice neplăcute sunt cauzate, de fapt, de producerea aldehidelor și cetonelor prin oxidarea grăsimilor”, explică Quoc Le.

Alimentele acide sunt și mai afectate de acest proces.

Pasta de tomate, murăturile și alimentele păstrate în saramură conțin acizi și săruri care pot accelera oxidarea și pot favoriza dizolvarea metalelor în soluție, explică specialistul.

Modificarea gustului este, în principal, o problemă de calitate a alimentului, nu neapărat una de siguranță alimentară.

Alimentele care pot căpăta mai ușor gust metalic

Printre produsele care sunt mai susceptibile la apariția gustului metalic după deschiderea conservei se numără:

pasta de tomate;

chipotle în sos adobo;

laptele de cocos;

legumele murate;

fasolea sau măslinele în saramură;

sosurile foarte acide.

Ce se întâmplă cu conserva după ce o deschizi

Conservele sunt construite din mai multe straturi care protejează alimentele de contactul direct cu metalul.

Potrivit lui Calvin Slaughter, majoritatea conservelor sunt alcătuite dintr-un strat exterior rezistent din oțel, un strat subțire de staniu și un strat interior de polimer, folosit în special în cazul conservelor cu alimente acide.

„Straturile de staniu și polimer lucrează împreună pentru a împiedica alimentul să intre în contact cu oțelul”, explică specialistul.

După deschiderea conservei, însă, deschizătorul taie prin aceste straturi, iar pe marginea recipientului rămân zone de staniu și oțel expuse, care pot intra în contact direct cu alimentele.

Chiar și folosirea unei linguri metalice pentru a scoate mâncarea poate deteriora stratul protector și poate expune mai mult metal.

„Odată ce aceste straturi protectoare sunt deteriorate, iar metalul rămâne expus, reacțiile dintre aliment, oxigen și metal încep”, spune Slaughter.

Procesul poate începe aproape imediat după deschiderea conservei, însă schimbarea gustului poate deveni evidentă abia după câteva ore sau zile. Viteza cu care apare depinde de tipul alimentului, de cantitatea de metal expusă și de condițiile de depozitare.

De ce restaurantele nu păstrează resturile în conserve

În bucătăriile profesionale, păstrarea alimentelor rămase direct în conserve nu este o practică obișnuită.

JD Alewine, dezvoltator de rețete din Asheville și fost bucătar, spune că nu păstrează niciodată resturile în conserva originală.

„Întotdeauna mi se pare că ajunge să adauge un gust metalic după ce este deschisă”, spune acesta.

În restaurantele în care a lucrat, resturile erau transferate în recipiente din plastic destinate depozitării alimentelor și erau etichetate cu data și ora la care au fost deschise.

Cum este mai bine să păstrezi resturile din conserve

1. Mută mâncarea într-un recipient închis

Resturile pot fi transferate imediat după deschiderea conservei într-un recipient din sticlă sau plastic, închis ermetic.

Un recipient potrivit și de dimensiuni cât mai apropiate de cantitatea de mâncare ajută la limitarea contactului cu aerul.

2. Nu este suficient să pui conserva într-o pungă

Păstrarea întregii conserve într-o pungă cu închidere tip zip poate încetini oxidarea, dar nu o oprește complet.

„Rămâne suficient oxigen în spațiul de deasupra conținutului conservei și în punga Ziploc”, explică Bryan Quoc Le.

Reducerea cantității de aer din recipient poate încetini procesul de oxidare. În bucătăriile profesionale se folosesc inclusiv metode de vidare pentru a limita contactul cu oxigenul și pentru a păstra mai bine textura și aroma alimentelor.

Acasă, un recipient mai mic, care lasă mai puțin spațiu liber deasupra mâncării, poate fi o soluție simplă.

3. Notează data la care ai deschis conserva

În bucătăriile profesionale, recipientele cu resturi sunt de obicei etichetate cu data și ora deschiderii, pentru ca prospețimea alimentelor să poată fi urmărită mai ușor.

4. Congelează ceea ce nu vei folosi curând

Unele produse din conserve se congelează foarte bine, mai ales pasta de tomate, chipotle în sos adobo, laptele de cocos și diverse sosuri.

Martin Bucknavage, specialist senior în siguranță alimentară în cadrul Departamentului de Știința Alimentelor de la Penn State, recomandă congelarea resturilor pentru prelungirea duratei de păstrare și reducerea risipei alimentare.

Pasta de tomate poate fi congelată în porții mici, astfel încât să poți dezgheța exact cantitatea de care ai nevoie.