Sfârșitul unei ere. Cei care dețin acum o parte din moștenirea lăsată de Amza Pelea au tăiat, anul acesta, plantația de zaibăr a actorului. O parte din bunurile și terenurile actorului au fost miza mai multor procese, iar Oana Pellea, fiica actorului, împreună cu Consiliul Județean Dolj, Primăria Băilești și Muzeul Olteniei au inaugurat, anul trecut, Casa Memorială Amza Pellea. Autoritățile din Băilești încearcă să resusciteze interesul pentru acest vin și organizează anual un festival dedicat prazului și zaibărului.

Zaibărul este un soi de viță-de-vie hibrid, cultivat mai ales în sudul Olteniei, în special în zona Băileștiului, și asociat cultural cu actorul Amza Pellea, care l-a numit adesea „vinul lui preferat”. Din punct de vedere științific, zaibărul este identificat ca un soi interspecific, rezultat din încrucișarea viței europene (Vitis vinifera) cu soiuri americane (Vitis labrusca, Vitis riparia), dezvoltate pentru a rezista la filoxeră.

Originile sale sunt legate de secolul al XIX-lea, când, după invazia filoxerică, România a importat și aclimatizat soiuri hibride din Franța și Austro-Ungaria. Se presupune că zaibărul provine dintr-un hibrid francez asemănător cu Isabella sau Noah.

Zaibărul este rubiniu, cu aromă fructată, intensă, uneori ușor foxy (specific hibrizilor americani – miros și gust specific, intens, uneori dulceag și ușor animalic, unii degustători spun că aroma aduce vag cu mirosul de blană de animal sau cu un „mucegai dulceag”).

Deși considerat inferior de oenologi tradiționali, este apreciat local pentru rusticitatea și autenticitatea sa. În lipsa unei denumiri de origine controlată, rămâne un vin „de curte”, cu valoare culturală mai ales în zona natală a lui Amza Pellea. Fiind un soi hibrid zaibărul nu are voie să fie comercializat în Uniunea Europeană.

Moștenirea actorului miză în procese, dar și donații generoase

Mai mulți localnici ne-au spus că în primăvara lui 2025 via lui Amza Pellea a fost făcută una cu pământul. G4food a întrebat-o pe Oana Pellea despre situație, iar actrița ne-a explicat: Eu nu am pământ la Băilești. Cine a defrișat, să fie sănătos! Eu am numai casa memorială. Atât”

Moștenirea lăsată de regretatul actor a fost miza mai multor procese. Spynews scria în 2016 că Oana Pellea a pierdut un imobil din cauza unui antecontract, și aceeași publicație a mai detaliat un proces, câștigat de actriță împotriva a doi localnici care plantaseră o livadă pe pământul său.

Casa Memorială Amza Pellea din Băilești a fost inaugurată anul trecut și e rezultatul colaborării dintre Oana Pellea, Consiliul Județean Dolj și Muzeul Olteniei. Atât casa cât și multe dintre exponate au fost puse la dispoziție cu generozitate de actriță muzeului dedicat tatălui său.

Primar Băilești: „Din păcate, din ce în ce mai des oamenii renunță la vii”

„Zaibărul de Băilești este un vin care cu greu se mai găsește, și pentru noi e greu să ținem pasul să îl facem, să îl avem în beci, că dacă vine cineva la noi trebuie să îi dai un pahar de zaibăr, nu se poate altcumva, dar din păcate din ce în ce mai des oamenii renunță la vii și este tot mai rar. În Băilești nu îl găsim decât în beciurile oamenilor. Noi vrem, în curtea vechii primării unde avem un teren generos de vreo 10.000 de metri pătrați să plantăm zaibăr, să luăm corzi din zone unde găsim zaibăr autentic la Izvoare, la Corlatele.

Fosta Primărie, care a fost casa Prințului Știrbei, vrem să o reabilităm, iar la demisol să facem un fel de cramă pentru zaibăr. Oricum noi organizăm festivalul zaibărului, unde zaibărul și prazul sunt vedetele, dar și pâinea în țest, oaia la grătar și alte bunătăți”, a explicat, pentru G4Food, Irinel Codruț Mușuroi, primarul din Băilești.

Festivalul Prazului și al Zaibărului va începe pe 10 octombrie și va dura trei zile.