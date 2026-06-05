Zahărul prezent în sucurile 100% din fructe nu are același efect asupra organismului ca zahărul din băuturile răcoritoare industriale, chiar dacă din punct de vedere chimic conțin aceleași tipuri de zaharuri. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de cercetători ai Consiliului Superior pentru Cercetare Științifică din Spania (CSIC), publicat în revista Food & Function și prezentat ulterior în The Conversation, notează Mediafax.

Potrivit autorului principal al cercetării, Francisco A. Tomás-Barberán, profesor de cercetare în cadrul Centrului de Edafologie și Biologie Aplicată din Segura (CEBAS-CSIC), compoziția naturală a sucului de fructe influențează modul în care glucoza ajunge în sânge și poate reduce vârfurile glicemice comparativ cu băuturile care conțin zaharuri adăugate.

Patru băuturi, aceeași cantitate de zahăr

Pentru a evalua efectele metabolice ale diferitelor surse de zahăr, cercetătorii au comparat răspunsul organismului după consumul a patru tipuri de băuturi:

suc de portocale 100%;

o băutură cu 50% suc de portocale;

o băutură fără suc, cu zaharuri adăugate;

o băutură de control, preparată doar din glucoză dizolvată în apă.

Toate băuturile conțineau 25 de grame de zahăr și cantități similare de glucoză, fructoză și zaharoză. Diferența a fost reprezentată de așa-numita „matrice alimentară”, respectiv compușii naturali ai fructului, precum polifenolii, mineralele și urmele de fibre.

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Rezultatele au arătat că participanții care au consumat suc de portocale 100% au avut niveluri mai reduse ale glucozei în sânge la numai 15 minute după consum, comparativ cu cei care au băut băuturi cu zaharuri adăugate.

De asemenea, vârful glicemic maxim a fost mai scăzut în cazul sucului natural, deși cantitatea totală de zahăr ingerată a fost identică.

Rolul polifenolilor și al mineralelor

Potrivit cercetătorilor, efectul observat poate fi explicat prin prezența unor compuși bioactivi specifici portocalelor, precum hesperidina și narirutina.

Acești polifenoli interacționează cu transportorii de glucoză SGLT1 și GLUT2, implicați în absorbția zahărului în organism, încetinind parțial acest proces. În plus, mineralele prezente în mod natural în suc, precum potasiul, magneziul și calciul, contribuie la reglarea transportului glucozei către diferite țesuturi ale organismului.

Cercetătorii au remarcat și influența structurii naturale a sucului asupra digestiei. Cantitățile mici de fibre și aciditatea naturală a produsului par să încetinească golirea gastrică, ceea ce determină o absorbție mai graduală a zahărului în intestin.

Participanții nu au reacționat la fel

Un alt rezultat important al studiului a fost identificarea unor diferențe semnificative între participanți. Deși toți erau bărbați tineri și sănătoși, răspunsul glicemic nu a fost uniform.

Cercetătorii au identificat două categorii: persoane cu „răspuns ridicat”, care dezvoltă creșteri accentuate ale glicemiei după consumul de zahăr, și persoane cu „răspuns scăzut”, la care variațiile glicemice au fost moderate indiferent de băutura consumată.

În grupul cu răspuns ridicat, consumul de suc de portocale 100% a redus semnificativ vârfurile glicemice comparativ cu băuturile îndulcite.

Sunt necesare cercetări suplimentare

Autorii studiului concluzionează că sucul 100% din fructe nu poate fi considerat echivalentul unei băuturi răcoritoare zaharoase, deoarece conține compuși naturali care influențează răspunsul metabolic al organismului.

Totuși, cercetătorii atrag atenția că studiul a fost realizat exclusiv pe bărbați tineri și sănătoși. Pentru a confirma rezultatele, sunt necesare cercetări suplimentare care să includă femei, persoane vârstnice și alte categorii de populație.