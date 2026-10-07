Actorul american George Clooney deschide un restaurant italian în sudul Franței / Inaugurarea este programată pentru primăvara anului 2027

07 oct. 2026, HoReCa
Actorul american George Clooney deschide un restaurant italian în sudul Franței / Inaugurarea este programată pentru primăvara anului 2027
foto:dreamstime.com@Starstock
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George Clooney va deschide în primăvara anului viitor un restaurant italian de lux în satul Cotignac, din regiunea Var, în sudul Franței. Actorul american este implicat în proiect alături de un antreprenor canadian, iar localnicii speră că noul restaurant va atrage și mai mulți turiști în zonă.

George Clooney se pregătește să intre în industria restaurantelor în Franța. Actorul american va deschide un local cu specific italian în Cotignac, un sat din regiunea Var, potrivit informațiilor publicate de presa franceză și citate de Mediafax Italia.

Restaurantul este amenajat într-o fostă pizzerie, iar lucrările de renovare sunt în desfășurare de câteva săptămâni. Deschiderea este programată pentru primăvara anului 2027.

Restaurant italian de lux în Provence

Proiectul este realizat împreună cu un antreprenor canadian care deține un hotel în Cotignac. Până în prezent, nu au fost prezentate detalii despre meniul restaurantului sau despre conceptul gastronomic.

Se știe că localul va avea o terasă și va putea fi rezervat pentru evenimente și pentru grupuri de oaspeți. Restaurantul este descris drept unul de lux, însă detaliile privind preparatele și prețurile nu au fost făcute publice.

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Primarul din Cotignac a confirmat implicarea lui George Clooney în proiect, precizând însă că municipalitatea nu a primit încă o cerere de autorizare depusă pe numele actorului.

George Clooney, legături puternice cu Franța și Italia

Actorul cunoaște bine zona. George și Amal Clooney s-au mutat în regiunea Provence-Alpes-Côte d’Azur pentru a le oferi copiilor lor o viață mai liniștită, departe de atenția constantă de la Hollywood.

Clooney a cumpărat în 2021 proprietatea Domaine du Canadel, în apropiere de Brignoles, unde a petrecut perioade importante alături de familie.

Actorul are o legătură veche și cu Italia. George Clooney deține Villa Oleandra, pe malul lacului Como, proprietate pe care a cumpărat-o în 2002 și unde și-a petrecut numeroase vacanțe.

Alegerea unui restaurant cu specific italian în sudul Franței leagă astfel două dintre țările cu care actorul are cele mai strânse legături personale.

Localnicii se așteaptă la un efect asupra turismului

Autoritățile locale consideră că proiectul ar putea avea un impact pozitiv asupra turismului din Cotignac. Prezența unui restaurant asociat cu o vedetă internațională ar putea atrage vizitatori interesați atât de gastronomia italiană, cât și de posibilitatea de a-l întâlni pe actor.

Cotignac este situat în Provence, într-o zonă cunoscută pentru turism, gastronomie și producția de vin. Deschiderea restaurantului lui George Clooney ar putea adăuga localității un nou punct de interes pentru turiștii străini.

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