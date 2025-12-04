Inima este un organ vital, iar o seamă de probleme de sănătate o pot afecta serios, însă și ceea ce mănânci poate avea un impact semnificativ asupra ei. Este clar că pentru bunăstarea inimii, pregătirea mâncărurilor sănătoase acasă este o modalitate eficientă de a avea grijă de acest mușchi vital.

Totuși, pregătirea meselor presupune și nevoia de recipiente pentru depozitarea alimentelor. De ani de zile, mulți dintre noi am folosit plasticul, însă, potrivit eatingwell.com, dovezile arată că aceste recipiente eliberează, în timp, microplastice cu potențial impact negativ asupra sănătății cardiovasculare.

Cardiologii spun NU recipientelor din plastic!

Doi cardiologi dezvăluie ce recipiente, din bucătărie, nu ar folosi niciodată și, evident, își sfătuiesc și pacienții să nu le utilizeze. Elementul comun menționat de ambii cardiologi: recipientele din plastic pentru depozitarea alimentelor.

„Știm că a consuma nutrienții potriviți, în cantitățile potrivite, poate avea efecte benefice aproape imediate. Știm de asemenea că ingerarea accidentală a unor ingrediente nocive poate avea un impact dăunător. Din acest motiv, am renunțat la majoritatea recipientelor din plastic, mai ales la cele folosite în cuptorul cu microunde”, spune cardiologul Elizabeth Klodas.

Ce recipiente netoxice poți alege

Din fericire, există numeroase opțiuni alternative, netoxice, la fel de eficiente – dacă nu chiar superioare – recipientelor din plastic.

De exemplu, poți alege castroane, boluri și borcane din sticlă, în care să depozitezi alimentele. De asemenea, poți depozita alimentele în pungi reutilizabile din silicon, pe care le poți spăla cu ușurință. Există și tăvi, pentru congelator, tot din silicon.

Recipientele din sticlă nu prind miros și se curăță ușor

Una dintre cele mai accesibil opțiuni, în opinia specialiștilor, sunt recipietntele din sticlă. Spre deosbire de cele din plastic, acestea nu prind miros, nu se pătează, se curăță ușor, sunt etanșe și foarte durabile și – cel mai important – nu conțin BPA – un criteriu esențial pentru dr. Klodas, dar și pentru dr. Aaron Feingold, șeful cardiologiei de la JFK University Medical Center.

„BPA-ul și ftalații pot migra în alimente, perturbând hormonii și contribuind la bolile cardiovasculare”, spune dr. Feingold.

Ce este BPA

Bisfenolul A – sau BPA – este o substanță chimică industrială folosită la producerea materialelor plastice, cum ar fi plasticul policarbonat și rășinile epoxidice. Acestea se regăsesc în multe produse de uz casnic, în special în recipientele de plastic pentru alimente și apă, dar și în garniturile interioare ale conservelor metalice. Deoarece poate migra din ambalaje în alimente și băuturi, în special la temperaturi ridicate, a stârnit îngrijorări majore legate de sănătate, putând acționa ca un disruptor endocrin.

Borcanele din sticlă, ideale

Borcanele din sticlă sunt ideale și verasatile. Poți depozita in ele sosuri, gemuri, gustări, condimente, cereale și alte ingrediente de bază. În plus, sunt perfecte și pentru ovăzul lăsat la înmuiat peste noapte, iaurt cu fructe sau deserturi. Ideale sunt cele care au capace din sticlă sau silicon.

Unele se pot folosi și la cuptorul cu microunde, le poți spăla în mașina de spălat vase și chiar le poți depozita în congelator.

Dr. Klodas atenționează: „Încălzirea alimentelor în plastic poate elibera PFAS—substanțe chimice asociate cu bolile de inimă, anumite tipuri de cancer și disfuncții ale sistemului imunitar. Eu folosesc recipiente din sticlă. Este o schimbare simplă, dar importantă pentru un stil de viață sănătos și pentru a-ți proteja inima.”

Ce înseamnă PFAS

La un moment dat, compușii PFAS erau considerați o inovație remarcabilă a chimiei moderne, dar astăzi au devenit motiv de îngrijorare majoră. PFAS (prescurtare de la substanțe per- și polifluoroalchilice) reprezintă un grup de substanțe chimice sintetice supranumite și “chimicale veșnice”, deoarece nu se descompun aproape deloc în mediu și se pot acumula în organism.

Acești poluanți persistă pretutindeni – unele studii au detectat urme de PFAS în apa potabilă, sol, alimente și chiar în sângele a peste 95-98% din populație.

Pungile și tăvile din silicon, o alegere bună

În loc să folosești un recipient din plastic pentru pachetul de mâine sau pentru o bucățică de legumă rămasă, încearcă o pungă din silicon. Siliconul este o formă mai durabilă de plastic, iar pungile realizate din el sunt extrem de rezistente. Sunt aproape indestructibile, se închid bine și păstrează alimentele proaspete mai mult timp.

O altă opțiune excelentă din silicon sunt tăvile pentru congelare. Unele au ramă din oțel și corpul din silicon și sunt foarte sigure pentru cuptor. Altele au formă de cană și le poți folosi pentru supe, sosuri etc.