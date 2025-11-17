Ustensilele de copt din silicon au ocupat de mult timp un loc important în bucătăriile de acasă. Sunt preferate datorită proprietăților lor anti-aderente și rezistenței la căldură. Asta facilitează scoaterea brioșelor, pâinii și altor produse de patiserie din cuptor.

Cu toate acestea, potrivit foodandwine.com, un nou studiu, publicat în Journal of Hazardous Materials, sugerează că substanțe chimice nedorite pot fi eliberate în alimente din cauza proprietăților anti-aderente ale materialului.

Ustensilele de copt din silicon, testate

În octombrie 2025, un grup de cercetători din Canada au publicat un studiu pentru a determina dacă ustensilele de copt din silicon eliberează anumite substanțe chimice, cunoscute sub numele de siloxani ciclici, în timpul coacerii și dacă aceste substanțe chimice ajung în cele din urmă în alimentele noastre. Pentru a afla, echipa de specialiști a achiziționat 25 de produse de copt din silicon, disponibile pe piața canadiană. Cumpărăturile au inclus de la tăvi pentru brioșe, forme pentru gogoși, la tăvi pentru pâine și foi pentru biscuiți.

Au luat apoi produsele și le-au umplut, pe fiecare în parte, cu un amestec de nisip și ulei. Amestecul e conceput pentru a imita alimentele bogate în grăsimi. Apoi le-au copt la 177°C, timp de o oră. În timpul coacerii, echipa a colectat probe de aer deasupra cuptorului, pentru a măsura contaminanții eliberați în timpul gătirii. După aceea, odată ce amestecul a fost îndepărtat, l-au testat și pe acesta.

Substanțele chimice, eliberate în aer

Rezultatele au arătat că ustensilele de copt din silicon pot elibera siloxani ciclici. Acesta sunt substanțe care se găsesc în mod obișnuit în produse de la cosmetice la ustensile de copt. Se formează în timpul coacerii, atât în alimente, cât și în aerul din începere. Conform echipei de cercetători, au fost identificate 25 de tipuri diferite de substanțe chimice siloxan în ustensilele de copt. Cu toate acestea, cantitatea totală a acestor siloxani a variat foarte mult, de la 680 la 4.300 de micrograme pe gram de silicon. De asemenea, cercetătorii au descoperit că articolele cu o suprafață mai mare în contact cu alimentele (cum ar fi tăvile pentru briose sau gogoși, cu mai multe cupe) tindeau să transfere mai mulți siloxani.

Copiii, cei mai expuși

Substanțele chimice nu au migrat doar în alimente. Cercetătorii au descoperit că în timpul procesului de coacere, concentrația totală a siloxanilor în aerul înconjurător a atins o medie orară de aproximativ 646 de micrograme pe metru cub, dar a scăzut rapid odată ce coacerea s-a oprit. Autorii au menționat, de asemenea, că studiul lor arată că „copiii au un nivel mai ridicat de expunere pe bază de greutate corporală”.

A existat cel puțin o veste bună în studiu. Autorii au descoperit că nivelurile de siloxan scad brusc pe măsură ce ustensilele de copt sunt reutilizate. Au observat că eliberarea chimică a scăzut cu aproximativ 95% după doar trei cicluri de coacere și a continuat să scadă la fiecare utilizare.

Echipa a subliniat, de asemenea, că nu au evaluat riscuri pentru sănătate asociate cu aceste substanțe chimice, deoarece există date științifice foarte limitate privind efectele lor. Cu toate acestea, conform unei revizuiri din 2024 publicate în Journal of Applied Toxicology, siloxanii, „în special D4, D5 și D6″, pot provoca „perturbări endocrine semnificative, toxicitate reproductivă și toxicitate hepatică”.

Cum te poți feri de aceste substanțe

Dacă ești îngrijorat de aceste substanțe chimice, descoperirile celui mai recent studiu recomandă pre-coacerea noilor tăvi sau reutilizarea formelor. De asemenea, asigură o ventilație adecvată a bucătăriei, pentru a te proteja pe tine și alimentele tale. Astfel, vei putea să te bucuri, fără grijă, de brioșele pe care le gătești.