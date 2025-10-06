Hamburgeri de dovlecel și brânză – o rețetă ușoară, sănătoasă și de sezon/ Se pregătesc la cuptor și se pot pune și la pachet pentru școală sau birou

Piețele toamna sunt pline de dovlecei, o legumă versatilă, ieftină și extrem de benefică pentru sănătate. Bogat în apă, fibre, vitaminele A și C și minerale precum potasiu și magneziu, dovlecelul este sățios, ușor de digerat și ideal pentru cei care vor să mănânce mai sănătos fără să renunțe la gust. În plus, este o bază perfectă pentru preparate rapide și gustoase, precum hamburgerii de dovlecel și brânză, pe care îi poți pregăti la cuptor, fără mult ulei și servi cu o salată sau un sos de iaurt.

Ingrediente (6 bucăți)

2 dovlecei medii (aprox. 300 g)

½ ceapă tocată mărunt

100 g brânză (telemea sau cașcaval)

50 g parmezan ras

1 ou mare

3-4 linguri de pesmet

câteva frunze de pătrunjel, tocate mărunt

sare și piper după gust

ulei de măsline pentru uns.

Preparare

Spală și rade dovleceii pe răzătoarea mare. Presară puțină sare și lasă-i 10 minute să își lase apa, apoi stoarce-i bine cu mâna sau într-un tifon.

Amestecă dovlecelul ras cu ceapa tocată, brânza sfărâmată, parmezanul, oul bătut, pesmetul și verdeața. Condimentează cu sare și piper. Compoziția trebuie să fie suficient de legată pentru a forma chiftele; dacă e prea moale, mai adaugă pesmet.

Modelează șase burgeri rotunzi și aplatizați. Trece-i prin pesmet și așază-i pe o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Unge-i ușor cu puțin ulei de măsline (sau pulverizează cu un spray cu ulei) și coace-i la 180°C timp de 15-20 de minute, până devin aurii și ușor crocanți la exterior.

Servește-i calzi, simpli sau în chifle, alături de frunze de salată, roșii feliate și un sos de iaurt cu usturoi sau iaurt grecesc simplu.

Beneficiile dovlecelului

Este o legumă hipocalorică (aprox. 20 kcal/100 g), ideală pentru cei care țin dietă.

Ajută la hidratarea organismului, fiind compus în proporție de peste 90% din apă.

Fibrele contribuie la o digestie sănătoasă și la reglarea apetitului.

Conține antioxidanți care susțin sănătatea pielii și a ochilor.

Se găsește din abundență vara și toamna, fiind un ingredient accesibil și proaspăt.

Acești hamburgeri de dovlecel și brânză sunt o alternativă sănătoasă la cei clasici din carne, ușor de gătit și potriviți pentru întreaga familie. Pot fi puși fără probleme în pachețelul de la muncă sau școală. Fie că îi servești la prânz, cină sau chiar ca gustare caldă, sunt dovada perfectă că mâncarea de sezon poate fi simplă, delicioasă și prietenoasă cu sănătatea.