Resturile de pizza, pui și orez pot deveni periculoase. Greșelile frecvente care duc la intoxicații alimentare

12 apr. 2026, Articole / Reportaje
sursa foto: https://unsplash.com/

Pizza, puiul și preparatele pe bază de orez sunt printre cele mai frecvente surse de intoxicație alimentară atunci când sunt păstrate necorespunzător, avertizează specialiștii. Microbiologul Primrose Freestone, de la Universitatea din Leicester, explică ce erori aparent minore pot transforma resturile de mâncare într-un risc real pentru sănătate, potrivit MEDIAFAX.

Consumul resturilor este o practică obișnuită, dar riscurile apar, de cele mai multe ori, după gătit, în etapa de depozitare. Dacă alimentele nu sunt răcite și păstrate corect, bacteriile se pot multiplica rapid.

De ce sunt riscante aceste alimente

Pizza poate deveni periculoasă nu doar din cauza toppingurilor, ci și a condimentelor uscate, care pot conține bacterii. Lăsată la temperatura camerei prea mult timp, devine un mediu favorabil pentru dezvoltarea acestora.

Carnea de pui se alterează rapid. Conținutul ridicat de apă și nutrienți, combinat cu aciditatea scăzută, favorizează înmulțirea bacteriilor. Chiar și o porție insuficient gătită poate reprezenta un pericol.

Orezul este adesea subestimat. Sporii unor bacterii pot supraviețui gătitului și se pot activa ulterior, dacă preparatul este păstrat în condiții improprii. Din acest motiv, mâncărurile pe bază de orez ar trebui consumate în cel mult 24 de ore.

- articolul continuă mai jos -

Cât rezistă resturile în frigider

Durata de păstrare diferă în funcție de aliment. Pizza ținută la frigider poate fi consumată în siguranță până la două zile. Preparatele din pui rezistă cel mult trei zile, iar orezul trebuie consumat în maximum 24 de ore. Conservele deschise, cu aciditate scăzută, pot fi păstrate până la trei zile.

O regulă de bază este ca resturile să fie introduse în frigider în cel mult două ore de la preparare. Refrigerarea nu elimină bacteriile, dar le încetinește dezvoltarea.

De ce nu te poți baza pe miros sau aspect

Alimentele contaminate nu prezintă întotdeauna semne vizibile sau miros neplăcut. Mâncarea poate părea în regulă, dar să conțină deja bacterii în cantități periculoase.

Din acest motiv, specialiștii recomandă prudență: dacă există îndoieli legate de modul sau durata de păstrare, alimentul ar trebui aruncat.

Reguli simple pentru a evita riscurile

Majoritatea cazurilor de intoxicație alimentară apar din greșeli ușor de evitat. Răcirea rapidă a preparatelor, depozitarea lor în recipiente acoperite și consumul într-un interval scurt reduc semnificativ riscul. Preparatele din pui necesită o atenție suplimentară.

Intoxicațiile alimentare pot avea un debut rapid și simptome severe, iar prevenția ține, în principal, de câteva reguli simple respectate constant.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

