Căpșunile produse în Uniunea Europeană sunt contaminate frecvent cu reziduuri de pesticide, inclusiv substanțe din categoria PFAS și pesticide considerate perturbatori endocrini, arată o investigație realizată de organizația PAN Europe împreună cu mai multe ONG-uri din statele membre.

Potrivit raportului, 58% dintre cele 41 de probe analizate au conținut pesticide PFAS, iar cele mai des identificate substanțe au fost fludioxonil și cyprodinil, două pesticide pe care autorii studiului le consideră perturbatori endocrini și despre care spun că ar fi trebuit retrase de pe piață în baza legislației europene.

Investigația a inclus 36 de probe de căpșuni provenite din agricultura convențională, patru probe ecologice și o probă etichetată drept „fără pesticide”, recoltate din 11 state membre ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, Croația, Franța, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Slovenia și Spania.

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Până la nouă reziduuri de pesticide într-o singură probă

Autorii studiului susțin că multe dintre probe au conținut mai multe reziduuri simultan. Cea mai contaminată probă, din Belgia, a avut nouă reziduuri diferite de pesticide, în timp ce probe din Ungaria și Irlanda au conținut opt, respectiv șapte substanțe diferite.

„Am fost surprinși de numărul mare de reziduuri identificate în multe dintre probe. Publicul trebuie să știe că efectele acestor combinații de pesticide nu sunt evaluate de autoritățile de reglementare”, a declarat Gergely Simon, reprezentant al PAN Europe.

Organizația atrage atenția că, deși Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) lucrează încă din 2005 la dezvoltarea unei metodologii pentru evaluarea efectelor cumulative ale pesticidelor, nu există încă o abordare completă privind riscurile generate de aceste „cocktailuri” de substanțe.

Mai mult de jumătate dintre pesticide sunt considerate foarte periculoase

Raportul mai arată că 56% dintre pesticidele identificate fac parte din categoria substanțelor considerate „mai periculoase”, care, potrivit strategiei europene privind pesticidele, ar fi trebuit eliminate treptat încă din 2011.

Potrivit directorului executiv al PAN Europe, Martin Dermine, consumatorii sunt expuși prin alimentație unor combinații de pesticide PFAS, perturbatori endocrini și substanțe neurotoxice, iar actualul sistem de reglementare nu oferă suficientă protecție, în special pentru copii.

Autorii amintesc că EFSA a clasificat fludioxonil și cyprodinil drept perturbatori endocrini în evaluări publicate în 2024 și 2025. În plus, metabolitul TFA, rezultat din degradarea unor pesticide PFAS, a fost recent încadrat în categoria substanțelor toxice pentru reproducere (categoria 1B), ceea ce, în opinia organizației, ar trebui să conducă la eliminarea treptată a pesticidelor PFAS.

Critici la adresa modificării legislației europene

PAN Europe susține că rezultatele investigației demonstrează necesitatea aplicării mai stricte a legislației europene privind pesticidele și critică propunerile aflate în discuție la nivelul instituțiilor europene, în cadrul pachetului legislativ „Food and Feed Safety Omnibus”, despre care afirmă că ar putea relaxa actualele reguli.

Franța și Țările de Jos au avut cele mai bune rezultate

Nu toate rezultatele au fost însă negative. Potrivit investigației, probele provenite din Franța și Țările de Jos au conținut foarte puține reziduuri de pesticide.

Autorii raportului afirmă că acest lucru este în concordanță cu cercetări recente care indică faptul că aplicarea metodelor de combatere integrată a dăunătorilor poate reduce utilizarea pesticidelor cu până la 90%, fără a compromite producția agricolă.