Tot mai multe persoane caută dimineți mai simple, dar fără compromisuri în ceea ce privește nutriția. Batoanele proteice făcute în casă devin o soluție tot mai populară: sunt ușor de pregătit, nu conțin adaosuri inutile și pot fi adaptate în funcție de preferințe.

Iată cinci variante pe care le poți pregăti rapid pentru micul dejun.

1. Batoane proteice cu ovăz, arahide și miere

Una dintre cele mai simple combinații pornește de la fulgi de ovăz, unt de arahide natural și puțină miere. Se amestecă ingredientele, se presează într-o tavă și se lasă la frigider câteva ore. Rezultatul: o gustare densă în proteine și fibre, ideală pentru energie de dimineață.

2. Batoane cu iaurt grecesc și nuci, fără coacere

Pentru cei care preferă texturi mai cremoase, o soluție este baza din iaurt grecesc amestecat cu nuci mărunțite, semințe și puțină miere sau sirop de arțar. Compoziția se pune într-o formă și se congelează aproximativ o oră, apoi se taie în batoane. Sunt fresh, sățioase și echilibrate.

3. Batoane cu cacao, curmale și migdale

Curmalele mărunțite, migdalele, puțină cacao și un praf de sare creează un baton proteic natural, fără zahăr adăugat. Compoziția se mixează, se presează și se lasă la rece. Combinația oferă energie, grăsimi sănătoase și proteine vegetale.

4. Batoane proteice cu semințe și unt de migdale

O altă opțiune este amestecul de semințe (floarea-soarelui, dovleac, chia), unt de migdale și fulgi de cocos. Se compactează într-o tavă și se răcesc până capătă consistență. Sunt o alegere excelentă pentru cei care doresc un mic dejun crocant și nutritiv.

5. Batoane proteice „de weekend”, cu fulgi de ovăz și iaurt coapte ușor

Pentru cei care preferă ceva gătit, fulgii de ovăz se combină cu iaurt, puțin ou, fructe uscate și semințe, apoi se coc 15–20 de minute. Se taie după răcire și pot fi păstrate pentru câteva zile în frigider.

Aceste variante pot fi pregătite în avans pentru întreaga săptămână, fiind o soluție practică pentru diminețile aglomerate. Nutriționiștii recomandă batoanele făcute în casă ca alternativă mai curată și mai echilibrată față de multe produse din comerț, cu condiția să fie consumate în porții corecte și integrate într-o dietă variată.