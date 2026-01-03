După mesele bogate de sărbători, multe persoane caută soluții rapide și sănătoase pentru a reveni la un stil alimentar echilibrat, fără a face compromisuri la capitolul sațietate. Nutriționiștii recomandă salatele bogate în proteine, fibre și grăsimi bune, care ajută la controlul apetitului și susțin procesul de slăbire.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

O astfel de opțiune este o salată sățioasă, cu ingrediente simple, ușor de pregătit acasă, potrivită atât pentru prânz, cât și pentru cină.

De ce funcționează această salată

Combinația de legume crude, proteine slabe și grăsimi sănătoase ajută la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp, stabilizează glicemia și reduce pofta de gustări dintre mese. În plus, este o masă cu un aport caloric moderat, ideală pentru perioada de „reset” de după sărbători.

Rețetă de salată sățioasă pentru slăbit

Ingrediente (1–2 porții):

1 piept de pui la grătar sau fiert (sau năut fiert, pentru varianta vegetariană)

1 avocado bine copt

1 mână mare de mix de salată verde (rucola, spanac, valeriană)

1 castravete mare

8–10 roșii cherry

1 lingură de semințe de dovleac sau semințe de floarea-soarelui

1 lingură de ulei de măsline extravirgin

zeama de la ½ lămâie

sare și piper, după gust

Mod de preparare

Pieptul de pui se taie cuburi sau fâșii, avocado se feliază, iar legumele se spală și se taie grosier. Toate ingredientele se amestecă într-un bol mare, se adaugă semințele, apoi se asezonează cu ulei de măsline, zeamă de lămâie, sare și piper.

Cum te ajută la slăbit

Proteinele din pui sau năut susțin masa musculară și reduc senzația de foame, fibrele din legume îmbunătățesc digestia, iar grăsimile sănătoase din avocado și uleiul de măsline ajută la absorbția vitaminelor și la controlul apetitului.

Când este recomandat să o consumi

Această salată este ideală pentru prânz sau cină, mai ales în primele săptămâni după sărbători, când organismul are nevoie de mese ușoare, dar hrănitoare.

Adoptarea unor astfel de mese simple și echilibrate poate fi un prim pas eficient pentru a pierde kilogramele acumulate de sărbători, fără diete drastice și fără senzația constantă de foame.