După trecerea sărbătorilor, cozonacul rămas își pierde din prospețime. În loc să îl arunci, folosește-l ca bază pentru un mic dejun dulce sau un desert special: budinca cremoasă cu bază de cozonac.

După masa de Paște, rămânem cu felii de cozonac, iar în câteva zile va fi întărit. În loc să le aruncăm, acestea pot fi transformate într-o budincă fină, inspirată de celebrul bread pudding englezesc, dar îmbogățită cu aromele tradiționale românești. Și vreți să știți un secret? Rețeta funcționează la fel de bine și cu resturi de chec, brioșe, pandișpan sau panettone.

Ingrediente pentru budinca de cozonac

Cantitățile sunt flexibile și pot fi ajustate în funcție de volumul de cozonac pe care îl ai la dispoziție.

Baza: Resturi de cozonac tăiate cuburi.

Textură: Nuci tocate, stafide, cubulețe de rahat (orice a rămas prin cozonac sau ai prin dulap).

Crema: 3 ouă proaspete; 200 ml lapte; 2-3 linguri de smântână (pentru o textură extra-fină).

Arome: Un praf de sare (esențial pentru a echilibra dulceața), esență de vanilie și esență de rom.

Fructe: Căpsuni, zmeură, afine

Căpsuni, zmeură, afine Finisaj: Unt pentru uns vasul și zahăr pudră pentru decor.

Preparare budincă

Taie cozonacul în cuburi egale. Unge generos cu unt un vas termorezistent. Așază cuburile în vas, presărând printre ele nucile, stafidele și rahatul. Într-un bol, bate ouăle cu laptele și smântâna. Adaugă esențele și sarea. Amestecă bine până când compoziția este omogenă. Toarnă amestecul lichid peste cozonacul din tavă. Apasă ușor cu o furculiță pentru a te asigura că toate bucățile de aluat sunt bine îmbibate. Pune deasupra fructe proaspete, tăiate în bucăți (dacă sunt căpșuni) sau întregi (zmeură, afine). Introdu vasul în cuptorul preîncălzit la 180°C pentru aproximativ 40-50 de minute. Budinca este gata când capătă o crustă aurie deasupra, iar interiorul devine pufos și bine legat.

Servire

După ce s-a răcit puțin, pudrează desertul cu zahăr fin. Budinca se poate savura în două moduri:

Variantă gourmet: Caldă, alături de o cupă de înghețată de vanilie care se va topi ușor peste stratul de cozonac.

Variantă clasică: Rece, lângă o cană de cafea sau un ceai aromat, transformând o dimineață obișnuită într-un moment de răsfăț.

Așa nu arunci nimic și prepari un desert nou și delicios.

Poftă bună!