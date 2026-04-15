Ce ajunge pe mesele românilor din Republica Moldova / Exporturile au crescut cu peste 11% la început de an

15 apr. 2026, Articole / Reportaje
Foto Dreamstime

Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de 550,4 milioane de euro în primele două luni din 2026, în creștere cu 11,6% față de aceeași perioadă a anului trecut. România rămâne, de departe, cea mai importantă piață de desfacere, potrivit Rador Radio România.

Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial: exporturile către statele UE au crescut cu 10,6% și au totalizat 340,7 milioane de euro. Acestea reprezintă 61,9% din totalul livrărilor externe, ușor în scădere față de anul trecut.

În același timp, exporturile către țările CSI au înregistrat un avans mai accelerat, de 18,5%, ajungând la 34,2 milioane de euro, însă ponderea lor rămâne redusă, de 6,2% din total.

România se menține lider detașat în topul destinațiilor pentru exporturile moldovenești, cu o cotă de 26,4%. Urmează Turcia (15,8%), Italia (10%), Ucraina (9%), Cehia (8%) și Germania (5,1%). Împreună, aceste piețe concentrează peste 74% din exporturi.

În structura exporturilor, produsele agroalimentare au o pondere importantă. Cele mai exportate sunt semințele și fructele oleaginoase (22,8%), urmate de legume și fructe (11,1%), cereale și preparate pe bază de cereale (7,8%), băuturi alcoolice și nealcoolice (5,4%) și grăsimi și uleiuri vegetale (3,5%).

Pe lângă acestea, Republica Moldova exportă și mașini și aparate electrice (14%), îmbrăcăminte (6,9%), produse petroliere (3,3%), mobilă (3,2%), articole din minerale nemetalice (2%) și minereuri metalifere (1,9%).

Poți folosi aceleași ustensile pentru carne crudă și gătită? Greșeala frecventă care poate duce la toxiinfecții alimentare
Diabetul de tip 5, o formă recent recunoscută, legată de malnutriție: ar putea afecta milioane de oameni
Proiectil exploziv, descoperit pe un teren arabil, în timpul lucrărilor agricole
Proprietarii barului „Le Constellation”, din Crans-Montana, unde a avut loc dramaticul incendiu din noaptea de Revelion, puși sub acuzare la Roma pentru catastrofă din neglijență
Vierme găsit într-un burger, într-o locație din Suceava. Patronul susține că a fost șantajat cu 500 de euro pentru a nu fi făcut public incidentul
Rețetele Juanitei | Shephard’s pie/Plăcinta ciobanului cu resturile de drob de la Paște/ Rețeta celebrului chef Gordon Ramsay, reinterpretată pentru a combate risipa alimentară
Locul din Țara Hațegului unde gastronomia locală se îmbină cu traseele montane și obiectivele istorice / „Avem produse tradiționale care se prepară în gospodăriile populației, începând de la dulcețuri și terminând cu slănină sau caltaboșuri”
Budincă din cozonac cu fructe proaspete/ Rețeta pas cu pas pentru un desert anti-risipă
Top greșeli pe care le faci după Paște și care te îngrașă mai mult decât masa în sine / Tania Fântână (nutriționist): Nu trebuie să mănânci cozonac trei săptămâni doar pentru că a rămas
De ce horticultura ar trebui considerată un important furnizor strategic de hrană și energie electrică? Dr. ing. Dragoș Ofrim: „Crizele recente arată cât de rapid se poate schimba percepția asupra siguranței resurselor”
