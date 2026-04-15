Exporturile Republicii Moldova au ajuns la 550,4 milioane de euro în ianuarie și februarie 2026, în creștere cu 11,6% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor Biroului Național de Statistică, citate de Rador Radio România.

Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial: exporturile către statele UE au crescut cu 10,6% și au totalizat 340,7 milioane de euro. Acestea reprezintă 61,9% din totalul livrărilor externe, ușor în scădere față de anul trecut.

În același timp, exporturile către țările CSI au înregistrat un avans mai accelerat, de 18,5%, ajungând la 34,2 milioane de euro, însă ponderea lor rămâne redusă, de 6,2% din total.

România se menține lider detașat în topul destinațiilor pentru exporturile moldovenești, cu o cotă de 26,4%. Urmează Turcia (15,8%), Italia (10%), Ucraina (9%), Cehia (8%) și Germania (5,1%). Împreună, aceste piețe concentrează peste 74% din exporturi.

- articolul continuă mai jos -

În structura exporturilor, produsele agroalimentare au o pondere importantă. Cele mai exportate sunt semințele și fructele oleaginoase (22,8%), urmate de legume și fructe (11,1%), cereale și preparate pe bază de cereale (7,8%), băuturi alcoolice și nealcoolice (5,4%) și grăsimi și uleiuri vegetale (3,5%).

Pe lângă acestea, Republica Moldova exportă și mașini și aparate electrice (14%), îmbrăcăminte (6,9%), produse petroliere (3,3%), mobilă (3,2%), articole din minerale nemetalice (2%) și minereuri metalifere (1,9%).