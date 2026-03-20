Cuvântul „inflamație” a devenit foarte popular în ultimii ani. Este ceva ce se află în studiul specialiștilor în ultima vreme. Îl auzim în legătură cu oboseala, durerile de articulații, digestia dificilă sau chiar cu creșterea în greutate. Tot ceea ce citim, toată informația pe care ne-o luăm ne face să fim mai atenți la corpul nostru, la semnalele lui. Dar, dincolo de termenul medical, inflamația este de fapt un mecanism normal al organismului.

Corpul folosește inflamația ca formă de apărare. Atunci când apare o infecție, o rană sau un factor iritant, sistemul imunitar pornește un proces prin care încearcă să repare și să protejeze țesuturile.

Problema apare atunci când inflamația nu mai este doar o reacție de moment, ci devine cronică, de intensitate mică, dar constantă. În timp, acest tip de inflamație poate influența digestia, metabolismul și starea generală de energie.

Cum se resimte inflamația în organism

Inflamația nu se manifestă dintr-o dată. De multe ori apare discret, mai ales odată cu înaintarea în vârstă, când stilul de viață, stresul și alimentația încep să își spună cuvântul. Când, după mulți ani, refuzi să te asculți, la un moment dat corpul se va face singur ascultat. Rolul stilului de viață sănătos este crucial în prevenție.

Unele dintre semnele frecvent întâlnite sunt:

oboseală persistentă, chiar și după odihnă

senzație de corp „greu” sau rigid dimineața

balonare frecventă și digestie dificilă

retenție de apă sau senzația de umflare

dureri articulare ușoare

piele mai sensibilă sau predispusă la iritații

Balonarea, de exemplu, poate avea multe cauze, dar în unele situații este legată și de inflamația la nivelul intestinului sau de un microbiom dezechilibrat. Acesta este afectat și de faptul că, atunci când suntem stresați sau pe grabă, facem alegeri alimentare nesănătoase, consumăm mult zahăr și produse procesate, iar asta favorizează bacteriile „rele” din organism.

Inflamația cronică este adesea influențată de factori precum alimentația foarte procesată, stresul constant, lipsa somnului și sedentarismul.

Vestea bună este că și alimentația poate deveni un aliat important în reducerea acestui tip de inflamație.

1. Peștele gras

Somonul, sardinele sau macroul sunt bogate în acizi grași omega-3, recunoscuți pentru efectul lor antiinflamator. Acești acizi grași pot contribui la reducerea inflamației sistemice și la protejarea sănătății cardiovasculare. Chiar dacă nu sunteți mari fani ai peștelui sau nu l-ați consumat din copilărie, există șanse să găsiți o specie sau un mod de gătit care să vi se potrivească.

Consumat de două ori pe săptămână, peștele gras poate face o diferență reală în echilibrul alimentației. Suplimentele pot ajuta, dar gradul de absorbție din alimente este, în general, mai bun.

2. Fructele de pădure

Afinele, zmeura sau murele sunt gustoase și bogate în antioxidanți. Aceste substanțe ajută la neutralizarea radicalilor liberi și protejează celulele de stresul oxidativ, un proces implicat în inflamația cronică.

În plus, fructele de pădure aduc fibre și compuși vegetali care susțin microbiomul intestinal. Au puține calorii și se potrivesc ușor într-un program de slăbire, dacă este cazul.

3. Uleiul de măsline

Uleiul de măsline extravirgin este unul dintre pilonii dietei mediteraneene. Conține compuși fenolici cu efect antiinflamator și este o sursă bună de grăsimi mononesaturate.

Folosit în salate sau adăugat peste legume gătite, poate contribui la o alimentație mai echilibrată. Este important însă echilibrul: uleiul este printre cele mai calorice alimente, așa că nu trebuie folosit în exces.

4. Legumele verzi

Spanacul, broccoli, salata verde sau rucola sunt bogate în vitamine, minerale și antioxidanți. În plus, conțin fibre care hrănesc bacteriile benefice din intestin.

Un microbiom intestinal echilibrat este strâns legat de nivelul de inflamație din organism. Legumele și preparatele bazate pe legume, cu mai puține cereale rafinate sau carne grasă, ar trebui să fie o prezență constantă în alimentația săptămânală.

5. Turmericul, rozmarinul și condimentele

Turmericul este un condiment folosit de mult timp în bucătăria asiatică. Substanța activă din el, curcumina, este studiată pentru proprietățile sale antiinflamatoare.

Adăugat în supe, orez sau legume, aduce culoare și un plus de savoare. Este o alternativă simplă la potențiatorii de aromă. Dacă avem o opțiune naturală la îndemână, merită folosită.

Este tentant să credem că există un aliment care rezolvă problema inflamației. În realitate, lucrurile sunt mai nuanțate.

Nivelul de inflamație din organism este influențat de întregul stil de viață: alimentație, mișcare, somn, gestionarea stresului. Dacă vrem să reducem inflamația sistemică, este nevoie de o abordare completă, nu doar de suplimente.

O dietă bogată în legume, fructe, pește, cereale integrale și grăsimi sănătoase susține, în general, un nivel mai scăzut de inflamație. În schimb, excesul de zahăr, alimentele ultraprocesate și sedentarismul pot avea efectul opus. Suplimentele pot completa alimentația, dar nu o pot înlocui.

Uneori, balonarea frecventă, oboseala sau durerile difuze sunt semnale că organismul are nevoie de mai multă atenție. Senzația de greutate sau de copleșire poate indica și un nivel crescut de stres.

Nu este întotdeauna vorba de o boală, ci de un dezechilibru care se acumulează în timp. Schimbările mici, făcute constant, pot fi primul pas către un organism care funcționează mai echilibrat.