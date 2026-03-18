Postul intermitent și dieta ketogenică sunt două dintre cele mai populare metode alimentare pentru slăbit și arderea grăsimilor. Ambele schimbă modul în care organismul produce energie, orientându-l către utilizarea grăsimilor și a cetonelor, însă prin mecanisme diferite, conform Very Well Health.

În timp ce dieta keto controlează strict ce mănânci, reducând drastic carbohidrații, postul intermitent se concentrează pe momentul în care mănânci. Rezultatul, în ambele cazuri, este stimularea arderii grăsimilor.

Cum funcționează postul intermitent

Postul intermitent presupune alternarea unor perioade fără aport caloric cu intervale în care alimentația nu este restricționată. Există mai multe variante:

post alternativ, cu 24 de ore de pauză alimentară o dată la două zile

modelul 5:2, cu două zile de post pe săptămână și alte zile cu aport caloric foarte redus

alimentație într-un interval limitat, de regulă 6-8 ore pe zi, urmat de 16-18 ore de post

Acest tip de regim are ca scop declanșarea unui proces metabolic în care organismul trece de la utilizarea glucozei la folosirea cetonelor pentru energie.

Printre beneficiile propuse se numără scăderea în greutate, un control mai bun al glicemiei și posibile îmbunătățiri ale tensiunii arteriale.

Datele arată că persoanele supraponderale sau obeze pot pierde, în medie, între 3 și 4 kilograme, majoritatea provenind din grăsime, în condițiile în care există și un deficit caloric.

Cum funcționează dieta keto

Dieta ketogenică presupune reducerea carbohidraților la maximum 50 de grame pe zi, echivalentul a aproximativ două felii și jumătate de pâine. În paralel, crește aportul de grăsimi și include cantități moderate de proteine.

Această restricție forțează organismul să intre în cetoză, un proces în care energia este obținută din cetone, nu din carbohidrați.

Unele studii sugerează că acest mecanism poate contribui la scăderea în greutate și la îmbunătățirea glicemiei și a profilului lipidic. În plus, dieta keto poate duce la o reducere a apetitului, ceea ce explică pierderea rapidă în greutate în primele luni.

Totuși, avantajul față de alte diete rămâne neclar pe termen mai lung.

Arderea grăsimilor: diferențe mici între cele două

Atât postul intermitent, cât și dieta keto duc la arderea grăsimilor. Diferențele apar mai degrabă în modul în care sunt aplicate și în cât de ușor pot fi menținute.

Dieta keto poate produce o scădere rapidă în greutate la început, dar efectul tinde să se reducă după aproximativ șase luni. Pe termen scurt, rezultatele sunt comparabile cu alte regimuri hipocalorice.

Ce variantă este mai ușor de urmat

Sustenabilitatea este punctul unde cele două diete se despart clar.

Dieta keto este dificil de menținut pe termen lung, din cauza restricțiilor severe de carbohidrați, a limitărilor sociale și a monotoniei alimentare.

Postul intermitent, în schimb, nu impune restricții asupra tipurilor de alimente, ceea ce îl face mai ușor de integrat în viața de zi cu zi. Varianta 16:8 este considerată cea mai practică, pentru că seamănă cu un program alimentar obișnuit.

Cu toate acestea, dovezile pe termen lung privind eficiența postului intermitent rămân limitate.

Concluzie practică

Ambele metode pot susține arderea grăsimilor și scăderea în greutate. Alegerea ține mai ales de stilul de viață și de cât de ușor poate fi urmat regimul pe termen lung.

Specialiștii recomandă consultarea unui medic înainte de a începe oricare dintre aceste diete, deoarece nu sunt potrivite pentru toată lumea.