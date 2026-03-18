Somonul este adesea alegerea perfectă pentru un prânz sau o cină rapidă și sănătoasă, însă această rețetă ridică preparatul la un alt nivel datorită unui risotto cremos cu cocos și lime.
Ingrediente
Pentru somon
- 1 file de somon proaspăt, fără piele, de persoană
- sare și piper după gust
- 1 linguriță ulei de măsline.
Pentru risotto
- 120 g orez arborio
- 1 șalotă mică, tocată foarte fin
- 150 ml vin alb sec
- 300 ml supă de pește
- 100 ml lapte de cocos
- 1 lingură de unt rece
- sare și piper după gust
- coajă rasă de lime
- coriandru proaspăt.
Preparare
- Călește șalota într-o tigaie cu puțin unt sau ulei până devine translucidă.
- Adaugă orezul și amestecă-l 1–2 minute, până când boabele devin ușor lucioase.
- Toarnă vinul alb și lasă-l să se evapore.
- Adaugă treptat supa de pește fierbinte, amestecând constant, până când orezul este aproape al dente.
- Încorporează laptele de cocos și gătește încă 3–5 minute, până când risotto devine cremos. Potrivește de sare și piper.
- Condimentează fileurile de somon cu sare și piper și gătește-le într-o tigaie sau pe grătar aproximativ 2–3 minute pe fiecare parte, până devin aurii la exterior, dar rămân suculente în interior.
- Așază somonul peste risotto.
- Presară coajă rasă de lime și coriandru proaspăt tocat înainte de servire.
