Somonul este adesea alegerea perfectă pentru un prânz sau o cină rapidă și sănătoasă, însă această rețetă ridică preparatul la un alt nivel datorită unui risotto cremos cu cocos și lime.

Ingrediente

Pentru somon

1 file de somon proaspăt, fără piele, de persoană

sare și piper după gust

1 linguriță ulei de măsline.

Pentru risotto

120 g orez arborio

1 șalotă mică, tocată foarte fin

150 ml vin alb sec

300 ml supă de pește

100 ml lapte de cocos

1 lingură de unt rece

sare și piper după gust

coajă rasă de lime

coriandru proaspăt.

Preparare