30.000 de sticle de vin în valoare de 5 milioane de euro, furate de la o celebra cramă italiană

09 oct. 2026, Articole / Reportaje
30.000 de sticle de vin în valoare de 5 milioane de euro, furate de la o celebra cramă italiană
foto Unsplash
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Cuprins
  1. Cum a fost executat jaful
  2. Furturi presupuse a fi la comandă
  3. Despre crama Marchesi Antinori

Prestigioasa cramă Marchesi Antinori din Toscana, una dintre cele mai vechi și importante din Italia, a fost ținta celui mai mare furt de vin din istoria țării. Din depozitele companiei au fost sustrase 30.000 de sticle de vin roșu din producția 2023, valoarea totală a pagubei fiind estimată la aproximativ 5 milioane de euro, scrie Agerpres.

Cum a fost executat jaful

Furtul s-a petrecut sâmbătă seara și a fost realizat de o bandă bine organizată alcătuită din șapte persoane mascate. Infractorii au acționat cu o precizie ieșită din comun. Au reușit să dezactiveze complet sistemele de alarmă ale depozitului. Mii de lăzi cu vin de colecție au fost încărcate rapid în două camioane.

Angajații au observat lipsa sticlelor abia luni dimineață, la reluarea activității. Directorul executiv al cramei, Renzo Cotarella, a precizat că prețul fiecărei sticle furate este cuprins între 150 și aproape 500 de euro.

„Fără îndoială, este vorba despre o bandă foarte bine antrenată. Un furt de o asemenea amploare și valoare nu s-a mai produs niciodată în Italia”, a declarat Cotarella pentru cotidianul Corriere della Sera.

Furturi presupuse a fi la comandă

Anchetatorii și conducerea cramei bănuiesc că atacul a fost executat la comandă. Aceeași rețea ar putea fi responsabilă și pentru alte spargeri recente din regiune, printre care jaful din septembrie de la crama Conterno Fantino (Monforte d’Alba), de unde au dispărut 3.000 de sticle de Barolo Sori Ginestra, evaluate la până la 400.000 de euro.

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Compania condusă de Albiera Antinori a demarat deja o campanie de alertare la nivel global. Clienții din întreaga lume sunt sfătuiți să evite ofertele apărute în afara distribuitorilor oficiali.

Introducerea pe piață a unui volum atât de mare de vinuri de înaltă calitate va stârni imediat suspiciuni în rândul colecționarilor și al autorităților.

Despre crama Marchesi Antinori

Fondată la Florența în anul 1385, Marchesi Antinori este un simbol al tradiției viticole italiene. Afacerea de familie generează venituri anuale de circa 263 de milioane de euro și deține podgorii renumite nu doar în regiunile italiene (Toscana, Umbria, Puglia, Piemont, Lombardia), ci și pe plan internațional, în Chile și California (SUA).

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