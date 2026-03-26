Venirea Paștelui ne face pe toți să ne facem planuri, inclusiv culinare. Perioada dinainte de Paște vine cu două lucruri care par uneori în conflict: dorința de a mânca mai ușor și mesele bogate care urmează. După iarnă, parcă simțim nevoia de mâncare mai verde, mai proaspătă, mai ușor de digerat.

Din fericire, primăvara ne ajută. Piețele și supermarketurile sunt pline de spanac, urzici, ceapă verde, leurdă, ridichi, toate ingrediente care merg perfect în preparate simple, cu puține calorii, dar cu mult gust.

În plus, sunt bogate în fibre, vitamine și minerale, ceea ce ajută digestia și ne pregătește organismul pentru mesele mai consistente care vin odată cu sărbătorile.

Iată trei rețete foarte simple, de sezon, pe care le poți pregăti înainte de Paște.

1. Salată caldă de spanac cu ouă poșate

Este genul de masă care pare simplă, dar este surprinzător de sățioasă. Proteinele din ou și fibrele din spanac fac o combinație excelentă pentru o cină ușoară sau un prânz rapid.

Ingrediente (2 porții):

200 g spanac proaspăt

2 ouă

1 lingură ulei de măsline

1 cățel de usturoi

zeamă de lămâie

sare și piper

câteva ridichi

Cum se prepară:

Spanacul se spală bine și se pune într-o tigaie mare, cu puțin ulei de măsline și usturoiul tocat. Se lasă 2–3 minute, cât să se înmoaie ușor. Nu dați focul prea mare, ca să nu ardeți usturoiul.

Separat se pregătesc ouăle poșate, fierte moi sau ochiuri.

Spanacul se pune pe farfurie, se adaugă oul deasupra și câteva felii de ridichi. La final, puțină lămâie și piper.

Este o masă ușoară, dar foarte satisfăcătoare. Dacă vă este cu adevărat foame, puteți să puneți alături și câteva felii de telemea de capră sau brânză feta ori halloumi.

2. Mâncare de urzici cu usturoi și iaurt

Urzicile sunt probabil unul dintre cele mai apreciate alimente de primăvară. Sunt bogate în fier, fibre și au un gust care ne duce imediat cu gândul la copilărie. De multe ori însă le preparăm cu făină și smântână, iar această mâncare simplă devine o bombă calorică.

Dacă vă este greu să stați câteva ore să spălați urzicile, le găsiți gata spălate în supermarketuri și piețe.

Ingrediente (3 porții):

400 g urzici

1 lingură ulei

2 căței de usturoi

3 linguri iaurt mai gras, poate fi cu 10% grăsime

sare

puțin mărar

Cum se prepară:

Urzicile se spală bine și se fierb câteva minute în apă cu puțină sare. După ce s-au înmuiat, se scurg și se toacă grosier.

Într-o tigaie se încălzesc uleiul și usturoiul, apoi se adaugă urzicile și se amestecă 2–3 minute.

La final se adaugă iaurtul și mărarul. Preparatul devine cremos, dar rămâne foarte ușor.

Se poate servi simplu sau cu o felie de pâine integrală sau, pentru iubitorii de mămăliguță, cu câteva linguri de mămăliguță gătită rapid. Acest preparat merge la fel de bine cu un piept de pasăre la grătar sau în tigaie antiaderentă, ori cu un file de pește sau creveți.

3. Omletă la cuptor cu spanac și ceapă verde

Aceasta este o rețetă foarte practică. O poți face seara și rămâne bună și pentru a doua zi. În plus, merge perfect ca mic dejun sau prânz ușor, ori de pus juniorului în caserolă pentru la școală.

Ingrediente (3-4 porții):

4 ouă

150 g spanac

2 fire de ceapă verde

50 g telemea proaspătă, urdă sau mozzarella

sare și piper

puțin ulei pentru tavă

Cum se prepară:

Spanacul se opărește ușor sau se călește 1–2 minute într-o tigaie. Se scurge bine de apă.

Ouăle se bat într-un bol, se adaugă ceapa verde tocată, spanacul și brânza.

Compoziția se toarnă într-o tavă mică unsă cu puțin ulei și se coace aproximativ 20 de minute la 180°C. Puteți folosi tot soiul de forme haioase pe care cei mici le vor adora.

Se taie apoi felii și se poate servi cu o salată mare de legume sau cu o felie de pâine proaspătă.

De ce merită să profităm de verdețurile de primăvară

Spanacul și urzicile sunt printre cele mai nutritive alimente ale sezonului. Au puține calorii, dar aduc fibre, vitamine și minerale importante. După această iarnă atât de lungă, simțim nevoia de ceva mai ușor de digerat, nu-i așa?

În plus, mesele cu multe verdețuri sunt mai rapide de gătit și preparat, lucru binevenit înainte de mesele bogate de sărbători, care vor necesita mai mult timp petrecut în bucătărie.

Uneori, cea mai bună strategie înainte de Paște nu este să ținem diete stricte, ci pur și simplu să profităm de mâncarea simplă, de sezon, care vine natural odată cu primăvara. Nu este vorba de a face foamea pentru a putea mânca fără oprire de sărbători. Nu așa reparăm relația cu mâncarea, dintr-un dezechilibru în altul.