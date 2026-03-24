Castravetele și dovlecelul se numără printre cele mai recomandate legume pentru persoanele cu diabet, datorită profilului lor nutrițional favorabil.

“Ambele au un conținut foarte scăzut de carbohidrați și un indice glicemic redus, ceea ce înseamnă că nu provoacă fluctuații bruște ale glicemiei. Din acest motiv, pot fi incluse frecvent în alimentație, chiar și în porții mai generoase, fără un impact metabolic semnificativ”, a explicat, pentru G4Food.ro, dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, medic primar medicină de laborator, asistent universitar la Disciplina Anatomie, la Universitatea Ovidius, din Constanța și Vicepresedinte pe regiunea sud- est la Societatea Romana de Lifestyle Medicine.

Castravetele și dovlecelul: hidratare, sațietate și control glicemic

Un alt avantaj important al consumului de castravete și dovlecel este conținutul ridicat de apă, situat între 90 și 95%, care contribuie la hidratarea organismului și la instalarea senzației de sațietate, cu un aport caloric minim.

“În plus, dovlecelul oferă un aport mai mare de fibre alimentare, esențiale pentru încetinirea absorbției glucozei și pentru menținerea controlului apetitului. Atât castravetele, cât și dovlecelul furnizează vitamine, minerale și antioxidanți, susținând sănătatea generală și echilibrul metabolic”, spune medicul.

- articolul continuă mai jos -

Ce alte legume sunt bune pentru diabet

O dietă pentru diabet nu ar trebui să se bazeze pe un număr limitat de alimente. Diversitatea rămâne un element-cheie în menținerea unui control glicemic optim.

“Legume precum broccoli, conopida, spanacul, salata verde, ardeiul, vinetele sau fasolea verde oferă beneficii similare și contribuie la un aport nutritiv complet, fiind excelente pentru persoanele care doresc să își mențină glicemia stabile”, spune dr. Sorina Ispas.

Iată ce legume îți pot crește glicemia

Există și legume care, deși sunt sănătoase, trebuie consumate cu atenție în cazul diabetului, din cauza impactului mai mare asupra glicemiei.

“Cartofii, porumbul sau morcovii fierți sunt legume care pot determina creșteri mai rapide ale nivelului de zahăr din sânge, mai ales dacă sunt consumați în cantități mari. A;adar, echilibrul și varietatea sunt esențiale în diabet

Castravetele și dovlecelul sunt opțiuni excelente pentru persoanele cu diabet, însă nu trebuie considerate soluții unice.

O alimentație variată, bazată pe legume cu indice glicemic scăzut și combinată echilibrat cu proteine și grăsimi sănătoase, reprezintă baza unui stil de viață sănătos și a unui control eficient al glicemiei”, recomandă dr. Sorina Ispas.