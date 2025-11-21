De vineri până duminică, pasionații de gastronomie au parte de un weekend plin: produse tradiționale, preparate calde, ateliere dulci pentru copii și un brunch rafinat în centrul Capitalei. Iată cele mai interesante evenimente ale sfârșitului de săptămână, cu accent pe experiențele culinare.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Târgul „100 de Tradiții Românești”: bucătărie din toate regiunile țării (21–23 noiembrie)

La Muzeul Național al Țăranului Român, între orele 10:00–18:00, vizitatorii vor găsi o selecție amplă de produse gastronomice locale.

Pe lângă obiectele artizanale, în curtea muzeului sunt aduse brânzeturi proaspete de capră din Teleorman, cașcavaluri afumate din zona Sibiului, sucuri naturale din aronia și cătină, țuică tradițională, miere, păstură, prăjituri maramureșene, zacuscă, murături, fructe și legume din Ilfov.

Nu lipsesc nici preparatele calde:

borș de pește la ceaun,

crap pentru saramură și scrumbii de Dunăre la grătar,

sarmale și cârnați măcelărești,

kürtőskalács, plăcinte moldovenești, baclavale și șuberec.

Intrarea este liberă.

Atelier de turtă dulce, la Muzeul Național Grigore Antipa (22–23 noiembrie)

În intervalul 11:00–20:00, cei mici pot participa la cele mai dulci ateliere ale sezonului: decorarea figurinelor din turtă dulce. Copiii primesc două forme (un omuleț și un brăduț), glazuri colorate și bombonele – un mic atelier de cofetărie în miniatură.

În cadrul evenimentului au loc și activități complementare: slime de sărbătoare, pictură pe figurine și face painting. Toate creațiile pot fi luate acasă. Atelierele sunt găzduite într-un cort încălzit și nu necesită programare.

Intrarea la eveniment: 15 lei/adult (copiii până la 14 ani intră gratuit).

Sunday Brunch la The Marmorosch (23 noiembrie)

Pentru cei în căutarea unei experiențe gastronomice premium, The Marmorosch propune un brunch sofisticat, însoțit de live jazz.

Meniul include:

bufet bogat cu preparate gourmet,

stații interactive unde bucătarii gătesc pe loc,

bar de mixologie,

un pahar de șampanie Laurent-Perrier în pachetul cu băuturi alcoolice,

activități dulci pentru copii, inclusiv „dessert painting”.

Brunch-ul are loc între 13:00 și 16:00, iar prețurile pornesc de la 400 de lei pentru adulți și 200 de lei pentru copii sub 12 ani (cei sub 6 ani intră gratuit).

Happy Christmas Market, la AFI Cotroceni (din 23 noiembrie)

Deși este un târg orientat spre cadouri și produse artizanale, vizitatorii vor găsi și delicii gourmet perfecte pentru sezonul rece: ciocolaterie artizanală, dulciuri fine de serie mică, ceaiuri și cafele aromate, spumante și produse culinare realizate de artizani locali.

Târgul are loc la etajul 1 din AFI Cotroceni, până pe 23 decembrie.