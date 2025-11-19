Muzeul Naţional al Ţăranului Român găzduieşte, de vineri până duminică, între orele 10:00 şi 18:00, Târgul “100 de Tradiţii Româneşti”, organizat de Asociaţia Kogaion 115, transmite Agerpres.

Creatorii populari veniţi la acest eveniment, care va avea loc în curtea muzeului, expun o diversitate de ţesături şi costume tradiţionale specifice fiecărei zone folclorice, covoare moldoveneşti şi de Tismana, ceramică pictată cu motive inspirate din cusăturile cămăşilor ţărăneşti, icoane, obiecte pentru gospodărie şi mic mobilier din lemn sculptat, ii şi marame, opinci, chimire, fote, vâlnice, sumane şi cingători, podoabe tradiţionale din mărgele şi obiecte de artă sacră, măşti populare, a informat MNŢR, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Vor fi prezentate ornamente din lut, lucrări de grafică, tablouri din flori presate, bijuterii unicat din argint, jucării croşetate, vestimentaţie din lână tricotată manual pentru copii şi adulţi, lumânări din uleiuri organice.

Colecţionarii de antichităţi au, ca de obicei, nenumărate obiecte ce poartă farmecul vremurilor trecute: mobilier rustic, lăzi de zestre, carte veche, obiecte de colecţie.

Toate regiunile ţării sunt prezente cu produse gastronomice.

“Brânzeturi proaspete de capră din Teleorman, caşcavaluri afumate din zona Sibiului, sucuri de aronia şi de cătină din judeţul Dâmboviţa, ţuică de pe meleaguri argeşene, miere şi păstură din Prahova, prăjituri de casă preparate după reţete maramureşene, zacuscă, murături, fructe şi legume din Ilfov, kürtőskalács din Harghita, plăcinte moldoveneşti, baclavale şi şuberec. Bucătari pricepuţi vor ademeni vizitatorii cu delicioase preparate calde. În toate cele trei zile de târg este dezlegare la peşte, aşa că la ceaun va fierbe borşul de peşte, iar pe grătar va fi rumenit crapul pentru saramură şi scrumbiile de Dunăre. Nu vor lipsi nici sarmalele sau cârnaţii măcelăreşti, pentru cei care preferă mâncărurile de dulce”, a precizat MNŢR.

Intrarea la târg este liberă.