Ce este obsesia pentru dietă și cum să ți-o scoți din cap

Nutriționista Azahara Nieto explică pentru El Pais modul în care cultul pentru slăbit a pătruns în societate și a înrăutățit relația noastră cu mâncarea. Dacă crezi că a fi slab echivalează cu a fi sănătos, te simți vinovat când mănânci anumite alimente, ai primit critici pentru aspectul tău sau le ai făcut tu ori te ai pedepsit cu câteva variante de regimi, verdictul specialistei este că ești o victimă a obsesiei pentru dietă. Nu știi ce este asta? Este un cult din societatea actuală care venerează pierderea de kilograme și o consideră o virtute, nu doar o condiție corporală.

Pe lângă idealizarea persoanelor slabe, cultura dietei se caracterizează prin stigmatizarea corpurilor care nu sunt așa, atribuirea unei valori morale alimentelor și generarea sentimentului de vinovăție. Se manifestă în special în rândul femeilor, cele mai multe încurajând ura față de propriul corp și o relație nesănătoasă cu mâncarea. Pentru a afla mai multe despre acest fenomen, publicația spaniolă El Pais i-a cerut nutriționistei Azahara Nieto să analizeze câteva titluri de articole despre alimentație. Autoarea cărții La culpa engorda (Sentimentul de vinovăție te îngrață) explică modul în care pot fi identificate în ele mesajele specifice obsesiei pentru diete și cum putem înfrunta acest flagel.

În ultimii ani, ideea de „inflamație” a devenit un nou mod de a vorbi despre greutate fără a o numi direct. Dacă înainte oamenii erau judecați pentru kilogramele în plus, astăzi li se spune mai des că sunt „inflamați”. Dincolo de schimbarea limbajului, presiunea socială legată de corp și alimentație rămâne aceeași. Despre acest fenomen vorbește și Azahara, explicând modul în care această obsesie ne influențează percepția asupra sănătății și a propriei imagini.

Ce este obsesia pentru diete

Potrivit specialistei, reprezintă un ansamblu de idei și comportamente legate de alimentație, mișcare și imagine corporală, toate orientate spre un singur obiectiv: slăbirea. Nu contează cum este obținută această slăbire. Poate proveni dintr-o dietă extrem de restrictivă, dintr-o boală sau dintr-o tulburare de comportament alimentar. Important este rezultatul. În acest sistem de valori, corpul slab este asociat cu succesul, autocontrolul și superioritatea morală.

În același timp, corpurile care nu corespund acestui ideal sunt stigmatizate, iar mâncarea ajunge să fie clasificată în mod simplist ca „bună” sau „rea”. Această perspectivă generează vinovăție și o relație tensionată cu alimentația.

Mitul detoxifierii și frica de alimente

Un exemplu frecvent este obsesia pentru detoxifiere. Ideea că organismul trebuie „curățat” prin diete speciale sau sucuri miraculoase este foarte populară, însă specialiștii subliniază că organismul are deja mecanisme naturale pentru acest proces. Ficatul, rinichii, plămânii și pielea îndeplinesc în mod constant funcția de eliminare a substanțelor nedorite.

În realitate, alimentația nu înseamnă doar nutriție, ci și plăcere, socializare și tradiție. Perioadele festive sau vacanțele nu ar trebui privite ca abateri ce trebuie compensate prin restricții.

Dietele antiinflamatorii și promisiunile rapide

Conceptul de dietă antiinflamatorie este adesea prezentat ca soluție universală pentru sănătate și slăbire. În practică, aceste regimuri elimină numeroase alimente, ceea ce duce frecvent la pierdere în greutate pe termen scurt. Problema apare ulterior: oamenii dezvoltă teamă față de alimentele excluse, iar uneori pot apărea tulburări de comportament alimentar.

În plus, obsesia pentru dietă promovează constant modele corporale ideale prin exemple de vedete precum Jennifer Lopez. Atunci când sunt prezentate dietele sau rutina de exerciții ale unor persoane celebre, se creează impresia că oricine poate obține același rezultat. Această promisiune alimentează consumul de produse și servicii menite să aducă transformarea dorită.

Restricție și exces, un cerc vicios

Un alt mecanism frecvent este alternarea dintre restricție și exces. Regimurile rigide din timpul săptămânii sunt adesea urmate de episoade de supraalimentare în weekend. Această alternanță creează un ciclu repetitiv care afectează atât sănătatea fizică, cât și echilibrul emoțional.

Totodată, obsesia pentru dietă simplifică excesiv realitatea. Se ignoră factori precum venitul, timpul disponibil, accesul la spații pentru mișcare sau condițiile de viață. Responsabilitatea este pusă exclusiv pe voința individuală.

Cum poate fi combătută obsesia pentru dietă

Specialiștii recomandă câteva direcții clare pentru a reduce influența acestui fenomen. Este important să fim selectivi cu informațiile pe care le întâlnim, mai ales în mediul online, unde sfaturile despre alimentație circulă rapid și adesea fără bază științifică.

De asemenea, este util să renunțăm la obiceiul de a lăuda sau critica corpul altor persoane și să evităm conversațiile centrate exclusiv pe greutate. Accentul ar trebui pus pe sănătate, pe mișcare plăcută și pe obiceiuri sustenabile, nu pe pedeapsă sau compensare.

Dacă apar dificultăți reale în relația cu mâncarea, sprijinul unui specialist în nutriție poate fi benefic. Schimbările de stil de viață pot duce uneori la modificări de greutate, însă acestea ar trebui privite ca o consecință, nu ca obiectivul principal.

În esență, mesajul este simplu: sănătatea nu are o singură formă, iar o relație echilibrată cu alimentația începe prin acceptarea diversității corporale și prin renunțarea la presiunea constantă de a atinge un ideal impus.