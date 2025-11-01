Ziua Mondială a Veganismului este sărbătorită anual pe 1 noiembrie/ 7 metode prin care poți face trecerea la o dietă vegană fără a-ți stresa excesiv organismul

În fiecare an pe data de 1 noiembrie în toată lumea este sărbătorită Ziua Veganismului, dată ce marchează înființarea Societății Vegane (The Vegan Society) în Marea Britanie, în noiembrie 1944. Termenul “vegan” a fost inventat de cofondatorul acestei organizații Donald Watson, inițial pentru a sublinia diferența față de vegetarianism, definind o dietă exclusiv pe bază de plante. De-a lungul anilor, definiția s-a rafinat, devenind o filozofie de viață. Din 1988 și până în prezent, veganismul este definit ca un mod de viață care încearcă să excludă toate formele de exploatare și de cruzime comise asupra animalelor pentru obținerea de hrană, îmbrăcăminte sau în orice alt scop, promovând, prin extensie, utilizarea alternativelor în beneficiul animalelor, al oamenilor și al mediului, scrie Agerpres.

Ce înseamnă în practica zilnică „a fi vegan”

În practică, stilul de viață vegan se concentrează pe o dietă exclusiv pe bază de plante, evitând toate alimentele de origine animală (inclusiv carne, pește, lactate, ouă și miere). De asemenea, veganii evită materialele cu proveniență animală, produsele testate pe animale și frecventarea locurilor și evenimentelor unde animalele sunt folosite pentru divertisment (cum ar fi grădinile zoologice sau cursele de cai).

Mișcarea vegană a crescut exponențial – fiind susținută la nivel internațional de inițiative precum Vegan Trademark, care a certificat peste 70.000 de produse la nivel global, ca produse vegane și de festivaluri majore precum VegFest (care au loc inclusiv în România) – și promovează beneficiile nutriționale ale dietei bazate pe plante, ca și compasiunea față de animale.

7 metode de a trece la o alimentație vegană

Majoritatea persoanelor care sunt interesate de veganism și acceptă argumentele (etice, ecologice sau de sănătate), ajung în final să dorească să-și schimbe alimentația și filozofia de viață. Totuși, o schimbare concretă, trecerea la o dietă vegană, este ceva destul de radical și poate speria pe mulți, care se simt incapabili să o ducă la bun sfârșit. Ce e de făcut pentru a reuși în acest proces de tranziție? Se poate face peste noapte, este necesar să se întâmple rapid sau poate avea etape de adaptare treptate?

Fără îndoială, ca orice schimbare radicală și aceasta este un proces personal care necesită respect de sine dacă doriți să obțineți o tranziție de succes și să rămâneți vegan pe termen lung. Iată în continuare șapte metode care v-ar putea inspira dacă vă pate gândul să începeți această transformare:

1. Metoda celor trei mese

Din cele trei mese ale zilei (mic dejun, prânz, cină), puteți începe prin a schimba o masă pe rând, pe cea pe care o alegeți. De exemplu, începeți prin a face micul dejun vegan. Când v-ați obișnuit cu această schimbare, adaptați o a doua masă și, după un anumit timp, modificați-o pe a treia.

2. Metoda celor trei liste

Pentru ca mesele de acasă să nu fie monotone, majoritatea familiilor au în medie cam zece – douăsprezece rețete pe care le alternează cu mici variații. Cu alte cuvinte, este suficient să vă pregătiți o listă de 12 rețete vegane pentru a vă putea alimenta astfel în viața de zi cu zi. .

Prima etapă constă în a întocmi o listă cu cel puțin 12 feluri de mâncare pe care obișnuiți deja să le pregătiți și să le consumați în mod regulat. Verificați dacă lista include deja preparate vegane. S-ar putea ca un sfert din listă să fie deja ceea ce aveți nevoie.

A doua etapă constă în a transforma rețetele care conțin carne (sau alte produse de origine animală) în versiunea vegană, înlocuind astfel produsele de origine animală. Este mai ușor decât credeți, mai ales datorită diversității imitațiilor de carne care există pe piață. De exemplu, în loc de spaghete bolognese, încercați spaghete cu linte roșie sau cu o imitație de carne tocată; o supă de năut cu carne sau cârnați, fără aceste produse; în loc să faceți șnițele de pui, puteți face același lucru cu tofu sau soia etc. De asemenea, există imitații de bacon, hamburgheri etc. Tacos-ul cu carne tocată se pot transforma în tacos cu fasole neagră. Laptele de vacă se înlocuiește cu lapte vegetal chiar și pentru prepararea rețetelor. Imitațiile de brânză este un bun substitut dacă doriți să faceți preparate gratinate. Și așa mai departe. Există în zilele noastre destule opțiuni.

În ceea ce privește imitațiile de carne din comerț, este important de știut că, la fel cum nu toate cărnurile sunt apetisante și plac tuturor, nici toate imitațiile de carne nu sunt apetisante și nu plac tuturor. Nu trebuie să ne grăbim să generalizăm sau să tragem concluzii după ce am încercat un singur produs. Anumite mărci reușesc să imite carnea, cel puțin în ceea ce privește gustul, în timp ce altele sunt pur și simplu bune fără să ne amintească de gustul cărnii în sine. Există, de asemenea, și produse total nereușite. În orice caz, puteți pusta mai multe variante chiar și dacă nu sunteți vegani. s-ar putea să vă placă și să vă dea idei de a vă schimba meniul.

A treia etapă constă pur și simplu în a descoperi și a vă însuși noi rețete vegane pentru a completa această nouă listă de zece până la douăsprezece mese. În ziua de azi sunt atâtea rețete vegane pe internet, puteți descoperiți alimente noi și magazinele oferă variante din ce în ce mai sofisticate. Încercați noi vinegrete și sosuri capabile să schimbe radical gustul unui preparat.

O variantă ar fi să vă propuneți să încercați o nouă rețetă în fiecare săptămână: dacă nu vi se pare interesantă, uitați-o, dar dacă vă place, adăugați-o pe listă.

3. Metoda in/out

Dacă aveți rezerve față de veganism deoarece vă îndoiți de propriile abilități culinare, acesta este metoda cea mai potrivită pentru a reuși transformarea. Se desfășoară în trei etape.

Prima etapă este să descoperiți bucătăria vegană în afara casei. Încercați restaurantele vegane din oraș și descoperiți opțiunile vegane oferite de restaurantele obișnuite. Nu ezitați să încercați restaurantele cu specific internațional care au, în mare parte, o tradiție vegană, de exemplu, cele de origine indiană, thailandeză, chineză, mexicană, libaneză, etc. În acest timp, continuați să pregătiți acasă preparatele voastre obișnuite. Această etapă vă va permite să apreciați mâncărurile vegane bine preparate. Și fără a face un efort prea mare.

A doua etapă constă în a face contrariul: încetați să cumpărați și să pregătiți carne, asumați-vă provocarea de a fi vegan acasă, în timp ce în afara ei (la restaurante și la prieteni) mâncați ce doriți. Vă puteți inspira astfel din preparatele descoperite la restaurante.

Ultima etapă este să opriți complet consumul de produse de origine animală. La început, acest lucru v-ar putea lipsi, dar majoritatea veganilor recunosc că după câteva săptămâni (trei, de obicei) nu mai simt deloc poftă de carne.

4. Metoda o zi pe rând

Aplicați regula fără produse de origine animală o zi pe rând. Se poate face în zile prestabilite (de exemplu, lunea, apoi lunea și miercurea, etc.) sau după numărul de zile (două pe săptămână, apoi trei, etc.).

După un anumit timp, ați putea decide să consumați produse de origine animală doar în weekend (sau invers) până când vă veți simți confortabil să fiți vegan șapte zile pe săptămână.

5. Metoda provocării

Este vorba despre o tranziție mai complexă, dar temporară: să fii vegan pentru o perioadă determinată. Această metodă este foarte populară printre vedete. Poți găsi locații unde se organizează astfel de programe „Vegetarian în x de zile”, pentru a vă confrunta cu experiența.

Această metodă pare restrictivă și radicală, dar ar putea fi o primă imersiune. Totuși, nu oferă întotdeauna cea mai bună impresie, mai ales când nu cunoaștem suficiente rețete, așa că ar fi interesant să obțineți sprijin de la familie sau cunoscuți și să vă organizați bine. Pentru alte persoane, dimpotrivă, aceasta este motivația necesară pentru a adopta această schimbare o dată pentru totdeauna. Fiecare după propria personalitate!

6. Metoda un aliment pe rând

Nu devenim vegani înlocuind carnea cu brânza sau substituind puiul cu peștele. Dar este adevărat că unele alimente sunt mai greu de înlocuit decât altele. Dacă vă este mai ușor să renunțați la pui decât la carnea de vită, ați putea începe prin a menține carnea de vită în alimentație pentru o perioadă mai lungă. În acest timp, familiarizați-vă liniștit cu noi rețete vegane și alimente noi. Veți fi oricum pregătiți să renunțați la carnea de vită mai târziu. Pentru alții, nu e nimic de făcut, e precum cafeaua de dimineață fără de care nu răsare soarele: atunci încercați diferite substitute vegane până găsiți unul pe gustul vostru.

În același sens, unii spun „sunt de acord să nu mai mănânc carne, dar nu voi renunța la brânză”. Atunci, de ce să nu încercați să renunțați la toate celelalte produse de origine animală cu excepția brânzei? Este deja un început destul de important. Esențial este să faceți efort. E ca la cura de slăbire. Și după un timp, fără îndoială, perspectivele voastre vor evolua și poate vă veți simți pregătiți să deveniți complet vegani.

7. Metoda condiționării

Aceasta este metoda cea mai drastică și mai exigentă. Se adresează în special persoanelor care devin vegane din motive etice.

Dacă vă vine o poftă bruscă și irezistibilă de un aliment de origine animală, este suficient să asociați această poftă cu ceva neplăcut. Modul cel mai practic este să citiți despre condițiile de exploatare ale animalului în cauză. Pentru o abordare mai directă, este suficient să vizionați videoclipuri despre creșterea animalelor. În acest fel, în scurt timp, gustul vostru pentru aceste alimente va fi înlocuit de amintirea acestor condiții nedrepte și nesustenabile. Nu veți mai vedea și percepe baconul, de pildă, în același mod niciodată.

Această metodă poate părea exagerată, iar multe persoane ar putea fi afectate psihologic, ar putea cădea în depresie sau chiar suferi de stres post-traumatic. Din acest motiv, celelalte metode care se concentrează pe descoperire și pe partea pozitivă sunt mult mai recomandate.

În doi sau mai mulți e mai simplu

Dacă aveți ocazia, invitați pe cineva apropiat să încerce tranziția împreună cu voi: în doi poate fi mai ușor, mai plăcut și mai motivant. Dacă deja cunoașteți un vegan, cereți-i ajutorul (cu siguranță o va face cu plăcere). De exemplu, mergeți împreună la piață: sigur, această persoană vă va da multe idei. De asemenea, încercați să cunoaști alți vegani din anturajul apropiat, colegi, vecini etc. Este una dintre cele mai bune garanții pentru a persevera.

În plus, alocați-vă puțin timp să citiți despre nutriția vegană; odată ce sunteți informați, nu mai există niciun motiv de îngrijorare. Nutriționiștii susțin că toate proteinele animale pot fi substituite cu succes de variante vegane.

Nu faceți însă din acest pas către veganism un sacrificiu. Este o invitație la descoperirea unui nou mod de viață și un progres (spun cei care deja au făcut pasul!) în relația cu societatea, un nou mod de a fi.

Este important să aveți foarte clar motivul pentru care sunteți vegani, sau de ce ați dori să fiți. Astfel cu siguranță vă veți alinia mai ușor acțiunile cu valorile într-un proces de tranziție care va deveni (probabil) un nou mod de a trăi.