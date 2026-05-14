Agricultura ecologică din România intră într-o nouă etapă de reglementare. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a lansat în dezbatere publică un nou proiect de ordin care vizează organizarea sistemului de control și certificare în agricultura ecologică. Noile măsuri promit mai multă transparență, reguli mai clare pentru organismele de control și o mai bună protecție pentru consumatorii care aleg produse bio.

Pentru cei pasionați de alimentația sănătoasă și ingredientele curate, aceste schimbări sunt importante: ele influențează direct modul în care sunt certificate produsele ecologice pe care le găsim în magazine sau la producătorii locali.

De ce sunt necesare noile reguli în agricultura ecologică

Actualul cadru legislativ, stabilit prin Ordinul nr. 312/2021, avea nevoie de actualizări pentru a fi aliniat complet la normele europene privind agricultura ecologică. În ultimii ani, au apărut noi cerințe legate de trasabilitate, controlul produselor, verificarea importurilor și gestionarea neconformităților.

Practic, autoritățile își propun să elimine zonele gri și interpretările diferite ale legislației. Astfel încât toate organismele de control să aplice aceleași standarde.

Controale mai stricte pentru produsele bio

Una dintre cele mai importante schimbări vizează întărirea verificărilor efectuate de organismele de control. Acestea vor avea obligații suplimentare, precum:

verificarea documentelor subcontractanților;

monitorizarea trasabilității produselor în depozite;

verificarea etichetării produselor ecologice;

emiterea certificatelor de tranzacție pentru toate tranzacțiile externe;

controlul măsurilor preventive și al acțiunilor corective implementate de operatori.

Pentru consumatori, aceste măsuri pot însemna mai multă siguranță atunci când aleg produse etichetate ca fiind ecologice.

Noi reguli pentru importurile de produse ecologice

Proiectul de ordin actualizează și prevederile privind importurile de produse bio. Accentul cade pe verificarea certificatelor de inspecție și pe gestionarea suspiciunilor de neconformitate pentru produsele introduse pe piață.

Astfel, autoritățile urmăresc să reducă riscul ca produse neconforme să ajungă în lanțul alimentar ecologic.

Vitamine sintetice în hrana animalelor: ce se schimbă

Un element de noutate îl reprezintă introducerea unei proceduri speciale pentru autorizarea utilizării vitaminelor A, D și E obținute prin procese sintetice în hrana rumegătoarelor.

Această măsură vine în contextul alinierii la regulamentele europene și stabilește condiții clare pentru aprobarea utilizării acestor suplimente în fermele ecologice.

Reguli mai clare pentru organismele de control

Noile prevederi stabilesc și criterii mai stricte pentru aprobarea organismelor de control. Printre condițiile propuse se numără:

existența unui portofoliu de minimum 300 de operatori activi;

minimum trei inspectori angajați;

proceduri clare pentru transferul dosarelor în cazul schimbării organismului de control;

reguli detaliate privind sancțiunile și suspendările.

În plus, neconformitățile vor fi clasificate în minore, majore și grave, iar sancțiunile vor fi aplicate proporțional.

Ce înseamnă aceste schimbări pentru consumatori

Pentru cei care aleg produse bio, noile reguli ar putea aduce mai multă încredere în sistemul de certificare ecologică. Trasabilitatea mai bună, controalele suplimentare și monitorizarea atentă a importurilor pot contribui la creșterea calității produselor ecologice disponibile pe piață.

În același timp, producătorii serioși ar putea beneficia de un sistem mai transparent și mai predictibil, care să diferențieze mai clar produsele autentice de cele care nu respectă standardele europene.