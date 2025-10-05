Prima duminică din octombrie marchează anual Ziua Națională a Gastronomiei și a Vinului Românesc, o sărbătoare dedicată identității culinare și patrimoniului viticol al țării. Instituită prin lege în 2019, inițiativa a aparținut chefului Nico Lontraș, lui Cezar Ioan – publisher vinul.ro și fondator al proiectului „Vin la viitor” – și lui Cosmin Dragomir, fondatorul gastroart.ro.

În 2024, legea a fost completată prin promulgarea de către președintele României, Nicușor Dan, care a stabilit că sărbătoarea va fi marcată și internațional, prin evenimente culturale și de diplomație publică organizate de ambasadele și consulatele României. Conform actului normativ, vinul românesc este definit ca fiind „vinul obținut din struguri proveniți în proporție de 100% din România și care are inscripționat pe etichetă drapelul României”.

Pentru Cezar Ioan, fondatorul Vinul.ro și gazda podcastului „Connaisseur fără ifose” (o producție G4Food), această zi este o ocazie de reflecție și de afirmare a identității: „Suntem ceea ce mâncăm – e greu să mai adaugi ceva după asta, deși sigur că s-ar putea discuta mult pe subiect. Ziua gastronomiei și vinurilor din România – care nu obligă pe nimeni la nimic, ci e doar un bun prilej de reconsiderare, de reflecție și de respect față de oamenii din trecut, cei care ne-au făcut posibili și pe noi – este o afirmare senină, blândă, a identității. Evident, este un prilej de sărbătoare”.

„Din 2019 încoace am avut timp destul să construim un brand național din această zi de sărbătoare”

În schimb, Cosmin Dragomir, fondatorul gastroart.ro și autor a numeroase volume dedicate istoriei gastronomiei românești, atrage atenția asupra nevoii ca această zi să fie tratată cu responsabilitate de către industrie: „Ziua Națională a Gastronomiei și Vinurilor din România ar trebui să fie principala zi de sărbătoare a industriei. Altele nici nu mai avem sau cel puțin nu atât de acoperitoare, generaliste. (…) Din 2019 încoace am avut timp destul să construim un brand național din această zi de sărbătoare. Acum îmi este frică de faptul că partidele extremiste, ultranaționaliste, o să confiște sărbătoarea și or să o politizeze deși nici cârnatul trandafir și nici frâncușa nu ar merita o astfel de soartă. În rest, ne comportăm ca de obicei: dacă îl chemi la nuntă nu vine, dacă nu-l inviți se supără”.