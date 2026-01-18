Atunci când încerci să mănânci mai sănătos sau să pierzi în greutate, este ușor să cazi în capcana unor alegeri aparent corecte. Multe alimente promovate ca „healthy” ascund cantități mari de zahăr, calorii sau porții înșelătoare. În loc să ajute, ele pot încetini progresul. Iată zece exemple frecvente, enumerate de verywellhealth.com.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Granola și batoanele de granola

Granola are o imagine sănătoasă datorită cerealelor integrale și ingredientelor „naturale”. În realitate, multe variante sunt mai apropiate de un desert. Conțin cantități mari de zahăr provenit din miere, siropuri sau fructe uscate îndulcite. Uleiurile folosite la coacere adaugă calorii suplimentare, iar porțiile recomandate sunt foarte mici, de obicei între un sfert și o jumătate de cană. Batoanele de granola pot conține ciocolată, glazuri sau îndulcitori. O singură porție de granola poate ajunge ușor la 300–400 de calorii, fără lapte sau iaurt.

Smoothie-uri și boluri cu acai

Smoothie-urile și bolurile cu acai sunt adesea considerate un mic dejun ideal. De multe ori, însă, ele conțin mai mult zahăr decât pare. Baza este adesea suc de fructe sau lapte îndulcit. Mai multe porții de fruct sunt concentrate într-un singur pahar. Toppingurile precum granola, untul de nuci sau mierea pot adăuga sute de calorii. În plus, multe smoothie-uri au puține proteine și fibre, ceea ce le face mai puțin sățioase. Variantele preparate acasă, cu lichide neîndulcite, legume și surse de proteine, sunt o alegere mai bună.

Iaurtul cu arome

Iaurtul este un aliment popular printre cei preocupați de sănătate. Variantele aromate sunt însă adesea pline de zahăr adăugat. Unele conțin între 15 și 20 de grame de zahăr pe porție. Sortimentele „cu fructe la bază” includ frecvent siropuri și îndulcitori. Chiar și îndulcitorii artificiali pot afecta sănătatea intestinală sau pot crește pofta de dulce. O opțiune mai bună este iaurtul grecesc simplu, combinat cu fructe proaspete și puțină miere sau sirop de arțar, adăugate de tine.

Chipsurile și paiele din legume

Aceste gustări crocante par mai sănătoase decât chipsurile clasice. În realitate, multe sunt produse ultra-procesate. Conțin foarte puține legume reale, adesea doar sub formă de pudră. Sunt făcute din amidon rafinat, precum făina de cartofi sau porumb. Au adaosuri de sare și ulei, la fel ca chipsurile obișnuite. Conținutul de fibre este redus, ceea ce înseamnă sațietate scăzută. În ciuda denumirii, nu pot înlocui legumele integrale.

Mixurile de nuci și fructe uscate

Nucile și fructele uscate sunt alimente nutritive. Combinate în mixuri, pot deveni însă foarte calorice. Fructele uscate pot fi îndulcite suplimentar. Bucățile de ciocolată sau cele acoperite cu iaurt adaugă zahăr și grăsimi. Porția recomandată este mică, aproximativ 30 de grame sau un sfert de cană. Fără porționare, este ușor să mănânci mult prea mult. Variantele simple, fără adaosuri, sunt mai potrivite.

Produsele ambalate fără gluten

Fără gluten nu înseamnă automat mai sănătos. Glutenul este o proteină din grâu, secară și orz. Produsele fără gluten ambalate conțin adesea amidon rafinat, precum făina de orez alb sau tapioca. Au puține fibre, sunt mai puțin sățioase și conțin zahăr sau uleiuri adăugate pentru gust. În multe cazuri, au un număr similar sau chiar mai mare de calorii decât produsele obișnuite. Dacă nu există un motiv medical, variantele integrale clasice pot fi o alegere mai bună.

Toppingurile și sosurile pentru salate

O salată poate fi o masă ușoară sau una foarte calorică, în funcție de ce adaugi. Sosurile cremoase, precum ranch sau Caesar, sunt bogate în grăsimi. Nucile caramelizate sunt acoperite cu zahăr. Baconul, brânza și crutoanele adaugă calorii, dar puțină valoare nutritivă. Variantele pe bază de oțet, proteinele slabe și legumele crocante sunt opțiuni mai echilibrate.

Batoanele proteice

Batoanele proteice sunt practice, dar unele seamănă mai mult cu batoanele de ciocolată. Pot conține siropuri și zaharuri adăugate. Conținutul de fibre este adesea scăzut. Grăsimile saturate din ulei de palmier sau uleiuri hidrogenate cresc aportul caloric. Aromele artificiale și conservanții sunt frecvenți. Este recomandat să alegi batoane cu cel puțin 10 grame de proteină și ingrediente simple.

Sucurile de fructe

Sucurile par o alegere sănătoasă, dar stoarcerea elimină fibrele și concentrează zahărul. O singură sticlă poate conține mai multe porții de fruct. Lipsa fibrelor afectează controlul glicemiei și senzația de sațietate. De exemplu, un pahar de suc de mere poate conține aproape 24 de grame de zahăr. Fructele întregi sunt o opțiune mai bună.

Wrapurile

Wrapurile sunt promovate ca alternative mai sănătoase la sandwichuri. În realitate, unele conțin mai multe calorii și carbohidrați decât două felii de pâine. Wrapurile mari pot avea peste 200 de calorii înainte de umplere. Chiar și cele „cu spanac” sau „cu roșii” conțin adesea puține legume reale. Umpluturile precum brânzeturile, sosurile cremoase și mezelurile cresc rapid aportul caloric. Variantele mici, din cereale integrale, umplute cu proteine slabe și legume, sunt mai potrivite.

Eticheta „sănătos” nu garantează automat un aliment benefic. Citirea atentă a ingredientelor și a porțiilor este esențială. Uneori, cele mai simple alimente, în forma lor naturală, rămân cele mai bune alegeri pentru sănătate și controlul greutății.