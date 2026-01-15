Cercetătorii anunță progrese importante în dezvoltarea unui înlocuitor de zahăr care păstrează gustul dulce, dar evită multe riscuri pentru sănătate, potrivit SciTechDaily,citat de Mediafax.

O nouă metodă descrie producerea tagatozei, un zahăr rar, cu mai puține calorii și impact minim asupra glicemiei.

Cercetători de la Tufts University au dezvoltat un proces biosintetic care permite producerea eficientă a tagatozei din glucoză. Rezultatele au fost publicate în Cell Reports Physical Science, evidențiind un progres major față de metodele de producție existente. Tagatoza are un gust aproape identic cu zahărul obișnuit, dar conține cu aproximativ șaizeci la sută mai puține calorii.

Până acum, costurile ridicate și randamentele scăzute au limitat utilizarea sa comercială pe scară largă.

Tagatoza apare în mod natural în cantități extrem de mici, mai ales în produsele lactate și în unele fructe. Metodele tradiționale de producție folosesc materii prime rare, ceea ce face fabricarea la scară mare ineficientă și costisitoare. Echipa de la Tufts a modificat genetic bacterii pentru a transforma glucoza obișnuită în tagatoză cu ajutorul unor enzime specializate. Procesul a atins randamente de până la 95%, depășind cu mult tehnicile convenționale.

Această eficiență ridicată reduce semnificativ costurile și crește potențialul de producție în masă.

Consumul de tagatoză determină creșteri reduse ale nivelului de glucoză și insulină din sânge. O mare parte din acest zahăr este fermentată în colon, ceea ce îi schimbă comportamentul față de zaharurile clasice. Studiile sugerează că poate susține sănătatea intestinală și reduce dezvoltarea bacteriilor orale care provoacă carii. Îndulcitorul este clasificat drept „recunoscut ca sigur” de către U.S. Food and Drug Administration, permițând utilizarea sa în produsele alimentare. Spre deosebire de îndulcitorii intensivi, tagatoza oferă volum și se caramelizează în timpul coacerii.

Cercetătorii spun că aceeași abordare ar putea permite producerea eficientă a altor zaharuri rare.