Un cartof divorțat, o căpșună seducătoare și un ou cu coaja crăpată intră pe TikTok. Nu, nu este începutul unei glume proaste. Este unul dintre cele mai de succes formate de conținut ale momentului și, probabil, unul dintre cele mai ciudate fenomene digitale care au explodat în ultima perioadă. Internetul este invadat de videoclipuri generate cu inteligență artificială în care fructe, legume sau obiecte animate trec prin drame sentimentale demne de telenovelele de altădată. Și, paradoxal, milioane de oameni nu doar că le urmăresc, ci revin la ele, arată Mediafax.

Comentariile spun aproape aceeași poveste peste tot: „Nu înțeleg de ce mă uit”, „Am mai văzut încă unul” sau „Iar am pierdut 20 de minute cu asta”. Există conținut bun și există conținut slab. Și apoi există un cartof abandonat de nevastă pentru o căpșună. Internetul pare că a găsit o nouă specie de divertisment.

Drame de familie cu fructe și legume

Scenariile acestor clipuri par construite după o formulă simplă și foarte eficientă. Un pepene își înșală soția. Un morcov plecat la muncă în străinătate descoperă că iubita lui, un măr, îl înșală cu un domn banană foarte musculos.

- articolul continuă mai jos -

În altă poveste, o caisă supraponderală merge la sală pentru a slăbi, după ce soțul ei, o vânătă, a obligat-o să mănânce continuu. Apare aproape întotdeauna aceeași combinație de ingrediente. Există abandon, lacrimi, tristețe, singurătate. Și, foarte des, există și o căpșună suspect de implicată în destrămarea căsniciilor fructelor. Pe internet, unii utilizatori au observat deja un tipar aproape comic. „Este întotdeauna căpșuna.” Și este greu să-i contrazici.

Totul se petrece pe fundalul unei muzici dramatice, lente și tânguitoare. Vocile sunt emoționate. Lacrimile curg în valuri. Oul cu coaja crăpată privește trist spre cameră. În mod ciudat, funcționează.

Creierul nu știe că privește un cartof

Explicația începe în neurologie și psihologie. Creierul uman este construit să reacționeze la semnale sociale simple. O față, o voce și o expresie emoțională sunt suficiente pentru a activa mecanisme de empatie. Creierul nu se oprește să facă verificări complicate. Nu există un filtru intern care să spună: „Calmează-te, este doar o piersică digitală generată de un algoritm”. Dacă vocea tremură, dacă muzica urcă în intensitate și dacă personajul plânge, sistemul emoțional reacționează. Psihologii numesc acest fenomen antropomorfizare. Oamenii tind să proiecteze emoții și intenții asupra obiectelor sau personajelor non-umane atunci când acestea capătă trăsături umane. Este același motiv pentru care oamenii vorbesc cu plantele, dau nume mașinilor sau se simt vinovați când închid un joc virtual cu animale.

Clipurile generate de inteligența artificială exploatează acest mecanism cu o eficiență aproape brutală. Totul este comprimat în mai puțin de un minut. O poveste simplă, o voce emoțională, o dramă rapidă, o rezolvare sentimentală. Patruzeci de secunde și creierul a făcut deja tot efortul emoțional.

Algoritmul iubește emoția, nu calitatea Aici intră în scenă adevăratul regizor al fenomenului: algoritmul. Platformele precum TikTok sau YouTube Shorts recompensează trei lucruri: timpul petrecut privind, reacțiile emoționale și distribuirea conținutului. Nu contează dacă reacția este admirație, uimire sau revoltă. Pentru algoritm, emoția este emoție. De fapt, absurditatea pare să ajute și mai mult. Multe persoane distribuie clipurile ironic. Mesajul este aproape mereu același: „Uită-te ce prostie am găsit”. Doar că algoritmul nu înțelege ironia. El nu citește intenția, nu știe dacă râzi sau plângi, nu știe dacă distribui revoltat sau fascinat. El vede doar implicare și o recompensează. Într-un fel, algoritmul pare să spună politicos: mulțumesc pentru ajutor.

Cine urmărește aceste videoclipuri

La prima vedere, mulți ar putea crede că publicul este format exclusiv din copii. Dar realitatea pare mai complicată. Datele și observațiile privind acest fenomen arată că cele mai mari audiențe apar la extremele spectrului de vârstă. Copiii mici și persoanele în vârstă sunt mai predispuse să accepte povestea fără prea multe filtre.

Dar fenomenul nu se oprește aici. Adulții între 25 și 45 de ani consumă și ei masiv astfel de conținut. Mai ales în momente de oboseală sau deconectare mentală. Seara, după muncă, pe canapea, în timpul unui scroll automat. Nu cere concentrare, nu cere analiză, nu cere efort. Emoția apare rapid și dispare rapid. La următorul gest cu degetul apare deja altă tragedie. Poate o portocală abandonată sau un castravete cu inima frântă. Poate aceeași căpșună care distruge încă o familie.

Empatie ieftină, produsă industrial

Fenomenul devine mai puțin amuzant atunci când este privit din alt unghi. O parte dintre paginile care produc aceste videoclipuri nu sunt create de persoane care experimentează cu inteligența artificială pentru distracție. Sunt adevărate fabrici digitale de conținut. Modelul este simplu, costurile sunt aproape inexistente. Se introduce un prompt într-un generator AI, se adaugă o voce sintetică și o muzică tristă, apoi videoclipul este distribuit pe scară largă.

Rezultatul poate produce milioane de vizualizări. În unele cazuri, aceste clipuri sunt folosite inclusiv pentru redirecționări către pagini suspecte sau campanii false de donații. Practic, vechile scheme dubioase ale internetului au evoluat. Prințul nigerian și-a schimbat costumul, acum are chip de fruct și ochi umezi. Poate întrebarea adevărată nu este de ce ne uităm la aceste videoclipuri. Ci cât de obosiți am devenit dacă un cartof cu probleme sentimentale ne poate ține captivi în fața ecranului aproape un minut?