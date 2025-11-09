Ar putea exista ceva mai delicios, rapid de preparat și care să simbolizeze mai bine ideea de confort food într-o duminică seara, decât o rețetă cu pui? Când nu avem mult chef și energie de gătit, ne pregătim pentru o altă săptămână de muncă dar am vrea, totuși, să mâncăm ceva bun și dacă se poate și sănătos.

Rețeta de mai jos răspunde tuturor acestor cerințe. Nu e nevoie de mai mult de un sfert de oră, piept de pui sau pulpe – fiecare cu preferințe lui, și câteva ingrediente obișnuite din bucătăria mediteraneană – roșii, măsline, capere, usturoi. De reținut că aceeași idee poate fi aplicată și pentru carnea de curcan sau de porc sau unele variante de pește.

Este atât de interesantă, ușor de preparat și cu ingrediente disponibile oriunde această rețetă, că ea este propusă de tot mai multe publicații sau aplicații care vin în întâmpinarea persoanelor care au puțin timp dar vor să mănânce sănătos, cum este și easychefpro.com.

Ingrediente pentru 4 porții de pui în stil mediteranean

2 piepturi de pui sau 4 pulpe

200 g roșii cherry sau oricare, important e să fie bine coapte și cu gust

50 măsline kalamata

1 lingură de capere

1 cățel de usturoi

ulei, preferabil de măsline

sare, piper, oregano uscat sau verde, pentru cine are pe balcon

Procedeu

Spălăm roșiile, le ștergem și le tăiem pe jumătate, sau mai mici, dacă folosim altfel de roșii. Dacă sunt cherry mici, le putem lăsa și întregi.

Într-o tigaie antiaderentă mare, în care apoi vom adăuga toate ingredientele, aromatizăm uleiul cu un cățel de usturoi tăiat mărunt, la foc mic.

Peste el, adăugăm roșiile și un strop de sare și gătim preț de circa 10 minute sub capac, la foc mic.

Adăugăm acum măslinele și caperele și amestecăm. În ce privește măslinele, o parte din ele le putem tăia pe jumătate, în felul ăsta eliberează mai bine aroma.

Adăugăm acum carnea de pui, acoperim cu capac și gătim alte 5 minute. Întoarcem apoi bucățile pe partea opusă. Le ținem așa alte 2-3 minuti și completăm cu oregano, amestecând ușor.

Carnea de pui alla mediterranea se servește caldă, cu garnitură de piure de cartofi, orez simplu sau pâine de calitate. Rezistă 1-2 zile la frigider. Iar dacă am ales să folosim piept, îl putem tăia felii și adăuga într-un sandviș de luat a doua zi la pachet. Dacă mai rămâne.