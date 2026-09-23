Lacul Verde Resort, aflat în apropiere de Ploiești, continuă în această toamnă dezvoltarea zonei gastronomice, printr-un program de seri tematice organizate la restaurantul SOLE by the Lake. De la bucătăria grecească și italiană până la preparate românești, fructe de mare, live grill și brunch, fiecare zi a săptămânii vine cu un concept diferit.

Adrian Tertea, Manager Hotel&Restaurant la Lacul Verde Resort, spune că experiența gastronomică nu se rezumă la preparatele servite, ci începe încă din momentul în care oaspetele ajunge la restaurant.

„Experiența gastronomică memorabilă nu începe neapărat atunci când farfuria ajunge pe masă, ci cu locul în care alegi să stai”, spune Adrian Tertea.

Potrivit acestuia, gastronomia este una dintre direcțiile importante de dezvoltare ale resortului. Ideea este ca o masă să reunească gustul preparatelor cu atmosfera, natura și timpul petrecut alături de familie sau prieteni.

La SOLE by the Lake, meniul combină influențe mediteraneene și internaționale cu preparate tradiționale reinterpretate. Sunt folosite ingrediente atent selecționate, iar accentul este pus pe prospețime și pe echilibrul dintre gusturi și texturi. Cadrul natural al resortului completează experiența, de la peisajul din jurul lacului și până la apus, muzică și mesele petrecute fără grabă.

- articolul continuă mai jos -

O săptămână cu șapte teme gastronomice

Programul de toamnă include seri tematice și experiențe gastronomice diferite de la o zi la alta.

Lunea este dedicată bucătăriei grecești. Meniul include moussaka și preparate inspirate din gastronomia elenă, frigărui, pește pregătit live și deserturi grecești, alături de muzică.

Marțea este seara italiană, cu paste și preparate tradiționale, salată bar, live grill și desert italian. Din program face parte și Limoncello Spritz.

Miercurea este dedicată bucătăriei românești, cu preparate la grătar, frigărui și deserturi de casă.

Joia este rezervată unui Seafood Festival, cu pește, creveți, midii și alte preparate pe bază de fructe de mare.

Vinerea este programată o seară Live Grill Experience, cu preparate gătite live, degustări de vin și muzică live.

Sâmbăta aduce Weekend Party & Live Grill, cu preparate la grătar, cocktailuri și muzică live.

Duminica este rezervată SOLE Sunday Brunch, o experiență gândită pentru un ritm mai relaxat, alături de familie și prieteni, în cadrul natural al resortului.

Focul și gătitul live, parte din experiență

Pentru Lacul Verde Resort, prepararea mâncării în fața oaspeților este și o componentă de spectacol. Focul, grătarul și gătitul live devin parte din atmosfera serilor tematice.

Chef Ionuț Roșca explică faptul că fiecare seară este construită în jurul unei teme diferite.

„O direcție este cea a serilor tematice. Fiecare zi vine cu o altă poveste”, spune chef Ionuț Roșca.

Meniul à la carte combină, la rândul său, creativitatea contemporană cu tehnici profesionale și propune preparate tradiționale reinterpretate, alături de influențe mediteraneene și internaționale.

Chef Ionuț Roșca spune că experiența începe de la alegerea ingredientelor și se încheie abia atunci când clientul pleacă mulțumit.

„Experiența reușită începe de la ingrediente și se termină atunci când oaspetele pleacă mulțumit. Ne dorim ca oamenii să își amintească felul în care s-au simțit și să își dorească să revină”, spune chef Ionuț Roșca.

Lacul Verde Resort, investiții și dezvoltare în 2026 și 2027

Lacul Verde Resort a fost fondat în 2013, iar în 2026 a accelerat investițiile în dezvoltarea complexului, direcție care va continua și în 2027.

Resortul se întinde pe aproximativ două hectare și dispune de 46 de camere în cinci vile amplasate în jurul lacului, patru săli pentru evenimente, un restaurant și o terasă cu aproximativ 250 de locuri.

Complexul include, de asemenea, un loc de joacă pentru copii de aproximativ 200 de metri pătrați și o parcare cu peste 400 de locuri. Echipa este formată din aproximativ 100 de angajați.

Lacul Verde Resort se adresează atât turiștilor și familiilor, cât și clienților restaurantului, participanților la evenimente private și companiilor.

În această strategie, restaurantul are un rol tot mai important, spune Adrian Tertea.

„Restaurantul devine din ce în ce mai important pentru noi. Ne dorim să fie un motiv în sine pentru care oamenii vin la Lacul Verde, fie că vorbim despre prânz, cină, o întâlnire cu prietenii sau o seară tematică. Sunt detalii mici care contează – mirosul grătarului, un pahar de vin la apus, muzica și timpul petrecut fără grabă la masă. Experiența începe cu locul în care alegi să stai”, spune Adrian Tertea.

Programul gastronomic din această toamnă face parte, astfel, din dezvoltarea restaurantului SOLE by the Lake, cu seri tematice care pun în centru atât preparatele, cât și atmosfera și cadrul natural al resortului.