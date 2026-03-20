20 mart. 2026, Agricultura României, în noul context global
Conferința G4Food & Economedia | Vlad Popescu, Norofert: Fermierii brazilieni sunt mai bine capitalizați decât cei români, iar termenele de plată sunt mai scurte
Foto: G4Food

Fermierii din Brazilia beneficiază de un nivel de capitalizare superior celor din România, iar termenele de plată în produse sunt mai reduse, a declarat Vlad Popescu, președintele Consiliului de Administrație Norofert, în cadrul conferinței Economedia & G4Food „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”.

Acesta a descris prima experiență a companiei pe piața braziliană, pe care o consideră una de dimensiuni semnificative, estimată la aproximativ 27 de milioane de hectare. Intrarea Norofert în Brazilia a avut loc după ce parteneri locali au inițiat contactul și au venit în România, deschizând astfel colaborarea.

„Am fost abordați de colegii de acolo, au venit și ne-am trezit cu ei în România, practic. Și așa am ajuns pe piața din Brazilia. Este o piață foarte mare, de 27 de milioane de hectare. E o piață pe care o aveam luată în calcul în anii precedenți. Noi am intrat la început pe piața din Statele Unite și, evident, este foarte mare, foarte bine capitalizată. Dar povestea cu intrarea pe piața din Brazilia este ușor amuzantă. (…) Am avut o grămadă de întâlniri pe zoom, unde ne-am sincronizat cu portofoliul de produse, cu politicile agricole din Brazilia și birocrația, pe care o simțim foarte complicată față de România. (…) Am rezistat și rezistăm provocărilor de acolo”, a declarat Vlad Popescu.

Potrivit acestuia, deși Brazilia oferă oportunități semnificative prin dimensiunea pieței și capacitatea financiară a fermierilor, mediul birocratic este mai complex decât în România, ceea ce îngreunează procesul de adaptare pentru companiile care intră pe această piață.

Conferința Economedia & G4Food „România în noul context global / Pașaport de business pentru America Latină” reunește două dezbateri principale dedicate impactului schimbărilor economice globale asupra economiei românești și oportunităților de extindere internațională.

Primul panel, moderat de G4Food, este axat pe agricultură și analizează modul în care transformările economice globale influențează competitivitatea fermierilor și procesatorilor. Discuțiile vizează efectele asupra prețurilor, standardelor și lanțurilor de aprovizionare, precum și opțiunile de adaptare și măsurile de protecție la nivel național și european.

Conferința G4Food & Economedia | Victor Negrescu spune că România a reacționat prea târziu în cazul Mercosur / Vicepreședintele PE cere o poziție națională clară și protejarea fondurilor pentru agricultură
Conferința G4Food & Economedia | Cristian Niculescu, managing partner EURODAC Automation: Există, într-adevăr, problema transportului transoceanic, dar prin asocierea producătorilor pentru a reduce costul de transport se poate rezolva și asta
Conferința G4Food & Economedia | Adelina Dabu, Concordia: Oportunitățile acordului Mercosur sunt greu de evaluat în acest moment. Impactul real ține de integrarea în lanțurile europene
Conferința G4Food & Economedia | Cristian Niculescu, managing partner EURODAC Automation: Investiția te ajută dacă ești pregătit pentru ea/ În spatele tehnologiei există oameni
Conferința G4Food & Economedia | Alexandru Irimescu avertizează că tinerii nu accesează suficient finanțările disponibile. El cere acțiune rapidă pe Startup Nation și pe noile scheme pentru energie și stocare

Mic dejun ușor și rapid de pregătit/ Nu necesită complicații sau multă găteală și îl poți lua și în geantă
Vrei să descoperi povestea ouălor încondeiate? Palatul Culturii din Iași găzduiește în acest an alteliere creative la care poți participa
În perioada următoare vor apărea concedieri în sectorul de retail / „O companie are două variante: ori concediază, ori ridică preţurile. Dacă ridică preţurile, nu mai este competitivă şi riscă falimentul"
Cardiolog: „Dacă nu te speli pe dinți, poți ajunge să ai o infecție la inimă"/ Legătura între resturile alimentare și afecțiunile corpului
Românii cumpără din ce în ce mai puține alimente / „De regulă, în martie speram într-o înviorare a pieţei, însă de data aceasta nu se întâmplă. Scăderea continuă"