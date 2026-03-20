Fermierii din Brazilia beneficiază de un nivel de capitalizare superior celor din România, iar termenele de plată în produse sunt mai reduse, a declarat Vlad Popescu, președintele Consiliului de Administrație Norofert, în cadrul conferinței Economedia & G4Food „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”.

Acesta a descris prima experiență a companiei pe piața braziliană, pe care o consideră una de dimensiuni semnificative, estimată la aproximativ 27 de milioane de hectare. Intrarea Norofert în Brazilia a avut loc după ce parteneri locali au inițiat contactul și au venit în România, deschizând astfel colaborarea.

„Am fost abordați de colegii de acolo, au venit și ne-am trezit cu ei în România, practic. Și așa am ajuns pe piața din Brazilia. Este o piață foarte mare, de 27 de milioane de hectare. E o piață pe care o aveam luată în calcul în anii precedenți. Noi am intrat la început pe piața din Statele Unite și, evident, este foarte mare, foarte bine capitalizată. Dar povestea cu intrarea pe piața din Brazilia este ușor amuzantă. (…) Am avut o grămadă de întâlniri pe zoom, unde ne-am sincronizat cu portofoliul de produse, cu politicile agricole din Brazilia și birocrația, pe care o simțim foarte complicată față de România. (…) Am rezistat și rezistăm provocărilor de acolo”, a declarat Vlad Popescu.

Potrivit acestuia, deși Brazilia oferă oportunități semnificative prin dimensiunea pieței și capacitatea financiară a fermierilor, mediul birocratic este mai complex decât în România, ceea ce îngreunează procesul de adaptare pentru companiile care intră pe această piață.

Conferința Economedia & G4Food „România în noul context global / Pașaport de business pentru America Latină” reunește două dezbateri principale dedicate impactului schimbărilor economice globale asupra economiei românești și oportunităților de extindere internațională.

Primul panel, moderat de G4Food, este axat pe agricultură și analizează modul în care transformările economice globale influențează competitivitatea fermierilor și procesatorilor. Discuțiile vizează efectele asupra prețurilor, standardelor și lanțurilor de aprovizionare, precum și opțiunile de adaptare și măsurile de protecție la nivel național și european.