Începând de joi, campusul Herăstrău al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară București (USAMVB) s-a transformat într-o adevărată grădină a Edenului. Transformarea s-a produs odată cu debutul Zilelor Horticulturii Bucureștene. Peste 100 de expozanți au adus tot ce au avut mai frumos la acest eveniment.

La USAMVB, o feerie cu flori de pe toate meridianele

Timp de patru zile, campusul USAMVB devine punctul de întâlnire pentru toți cei care iubesc florile. Amatori sau profesioniști, toți cei ce se ocupă de grădinărit pot găsi aici orice își doresc. De la banalele, dar cochetele, petunii ori mușcate și până la eucalipți sau bananieri, toate pot fi procurate de la târgul Zilele Horticulturii Bucureștene.

Desigur că nu lipsesc nici butașii de vie, chiar dacă vremea răsădirii lor a cam trecut…

Vorbind despre prețuri, trebuie să remarcăm că acestea se întind pe o paletă largă. O petunie sau o crăiță costă trei lei, în timp ce un mic mandarin, încărcat cu fructe, costă 160.

Un loc aparte îl ocupă bujorii. Bujorul a fost declarat în anul 2022, prin lege, floarea simbol a României. Așadar, este firesc ca această plantă să se regăsească într-o gamă largă de varietăți și culori la târg. Cei care iubesc această floare pot alege exemplare albe, roz sau roșii, cu petale bătute și chiar soiuri parfumate. Prețurile variază, de la 30 la 150 de lei.

Printre flori, dulciuri tradiționale și artizanat

Evenimentul, organizat de USAMVB în colaborare cu Primăria Sectorului 1 reunește peste 120 de firme și organizații specializate în domeniul horticulturii, dar și al altor ramuri conexe, precum scule și unelte pentru grădinărit, utilaje agricole, etc.

Printre florari își fac loc și meșterii artizani, care expun o gamă largă de produse, de la obiecte decorative până la articole de îmbrăcăminte. Și, pentru că sărbătoarea nu este sărbătoare dacă nu se găsesc și de-ale gurii, în campus și-au găsit locul și cei care produc și comercializează dulciuri tradiționale, grătare, miere, langoși, etc.

Ateliere practice pentru vizitatori de toate vârstele

De-a lungul celor patru zile sunt pregătite și numeroase ateliere, în care vizitatorii – mari și mici – pot avea parte de experiențe interesante.

Astfel, în atelierul numit „Omul între Cer și Pământ”, vizitatorii pot descoperi arta japoneză a aranjamentelor florale.

Vizita poate continua cu o oprire pentru a urmări prezentările de vinuri ale SCDVV Pietroasa, urmate, cum altfel, de degustări. Și asta doar pentru a stimula simțurile

pentru atelierul „Magia trandafirului”, unde horticultori experimentați îi învață pe oaspeți tot ce ar trebui să știe despre îngrijirea rozelor.

Cei care își doresc pot alege un atelier despre ceaiuri, plante aromatice și ritualuri de îngrijire.

Bucureștenii care își doresc o grădină cât de mică, chiar dacă e vorba despre câteva ghivece la fereastră sau în balcon pot afla informații prețioase în atelierul

„De la butaș la micro-grădină”.

Copiii nu au fost uitați nici ei. Cei mai tineri vizitatori pot crea bijuterii artizanale, pot învăța câte ceva despre păsări de la reprezentanții Societății Ornitologice Române sau pot afla lucruri fascinante despre lilieci. Dar, cum e și firesc, cele mai multe ateliere speciale pentru copii sunt dedicate descoperirii miracolelor lumii vegetale.

Și, dacă după vizitarea târgului mai găsiți energie, ziua se poate încheia minunat cu o vizită în Parcul Dendrologic al USAMVB, pentru a admira colecția de peste 200 de specii de bujor.