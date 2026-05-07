Cartoful nu a fost doar o sursă de supraviețuire pentru populațiile indigene din Anzi, ci un adevărat motor al evoluției biologice. Un studiu recent publicat în Nature Communications dezvăluie o legătură fascinantă între cultivarea acestui tubercul, începută acum 6.000 – 10.000 de ani, și adaptările genetice unice ale descendenților Imperiului Incaș.

Gena AMY1 și „super-puterea” metabolică a populației Quechua

Cercetarea genomică a evidențiat o modificare semnificativă la nivelul genei AMY1, responsabilă pentru producția de amilază salivară — enzima care începe descompunerea amidonului chiar în cavitatea bucală.

Record global: În timp ce majoritatea oamenilor au un număr limitat de copii ale acestei gene, vorbitorii de limbă quechua din Peru dețin, în medie, 10 copii. Aceasta este cea mai mare densitate înregistrată la nivel mondial pentru vreo populație cunoscută.

Avantaj evolutiv: Mai multe copii ale genei înseamnă o cantitate mai mare de enzime, permițând un metabolism mult mai eficient al dietelor bogate în amidon, precum cea bazată pe cartofi.

Cultura care modelează biologia

Apariția acestor modificări genetice coincide istoric cu momentul în care populațiile andine au început să cultive cartoful pe scară largă. „Este un exemplu minunat al modului în care cultura modelează biologia”, afirmă Omer Gokcumen, genetician la Universitatea din Buffalo.

La fel ca în cazul toleranței la lactoză (o altă adaptare determinată de dietă), selecția naturală i-a favorizat pe cei care puteau procesa mai bine caloriile din cartofi. Aceștia au avut șanse mai mari de supraviețuire și au lăsat mai mulți descendenți, ducând la frecvența ridicată a variantei genetice observată astăzi în Peru.

Cartoful, din vârful munților în toată lumea

Pentru incași, cartoful era alimentul suprem, fiind capabil să prospere la altitudinile mari ale Anzilor, unde alte culturi eșuau.

Diversitate uluitoare: În timp ce piața globală cunoaște doar câteva soiuri, în Peru există între 3.000 și 4.000 de varietăți de cartofi, cu culori ce variază de la auriu și alb până la violet, roșu sau negru.

Impact istoric: Deși au devenit celebri în toată lumea după cucerirea spaniolă din secolul al XVI-lea, adevărata lor istorie rămâne scrisă în ADN-ul popoarelor care i-au cultivat primii.

Această descoperire subliniază importanța adaptării dietetice în istoria umană și modul în care alegerile noastre alimentare de acum milenii continuă să ne influențeze sănătatea și metabolismul în prezent.