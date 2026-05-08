Florinel Mădularu și soția sa s-au întors din străinătate în 2020. Cu banii strânși pentru munca depusă în Anglia au început o afacere cu căpșune în Strejesti, județul Olt. Nu aveau experiență în agricultură, dar au avut ambiție și au construit pas cu pas Căsuța cu Căpșune. Au pornit cu un solar de 600 mp, iar astăzi recoltează căpșune din două solarii de 1.400 mp și de pe câteva mii de metri pătrați în câmp.

În ciuda iernii și a primăverii reci, au reușit să mențină producția datorită investițiilor în sisteme de încălzire. Pe viitor, „domnul Puiu”, cum este cunoscut în sat, vrea să construiască un nou solar pentru cireși și îi încurajează pe tineri să investească în agricultură și să valorifice terenurile pe care le au.

De la curierat, la agricultură. Florinel Mădularu: „Cu bani câștigați la muncă în străinătate am făcut primul solar de 600 mp, pe care am plantat căpșune”

Florinel Mădularu, cunoscut în sat drept „domnul Puiu”, cultivă căpșune de aproximativ cinci ani, după ce s-a întors împreună cu soția din străinătate. A lucrat ca livrator la Amazon în Anglia, iar soția într-o seră de plante ornamentale. La revenirea în România, au decis să investească economiile într-o cultură de căpșune, observând că în zonă existau multe solarii cu legume, dar puțini producători de fructe, precum căpșunele și cireșele.

”Noi cultivăm căpșune de 5 ani de zile. În 2020 ne-am întors din străinătate, eu și soția, pentru o întâmplare nefericită. Am muncit, au fost conștiincioși acolo și am venit cu o sumă de bani. Ne-am gândit ce să facem în țară. Înainte nu am mai lucrat în agricultură. N-am avut legătură cu căpșunele. Eu fost curier la Amazon, în Anglia. Soția a lucrat într-o seră cu plante ornamentale.

Întors în țară, am început să citesc, să mă informez, să studiez. La noi, în sat, toată lumea, aproape toată lumea, are solarii. Toată lumea cultivă roșii, castraveți, salată, ardei, vinete. După ce am citit, am ajuns la concluzia că cele mai căutate și consumate fructe din lumea asta sunt căpșunele și cireșele. Și văzând că la noi e lipsă de cultură de căpșune și cireșe, am zis soției, ne apucăm de asta. Și ne-am apucat. Și am făcut primul solar de 600 de metri pătrați, pe care l-am plantat cu căpșune”, a povestit Florinel Mădularu, cunoscut în sat drept „domnul Puiu”, pentru G4Food.ro.

Afacerea cu căpșune, crescută pas cu pas: ”Cu banii de pe primul solar am mai făcut încă unul și acum avem două solarii”

Banii câștigați i-au reinvestit, iar astăzi au ajuns să recolteze căpșune pe pe 1400 mp din solar și alte câteva mii de metri pătrați de cultură în câmp.

„Cu banii de pe primul solar am mai făcut încă unul și acum avem două solarii. Avem 1.400 de metri pătrați de solari, în spații protejate, și mai avem afară, în câmp. Undeva la, să zic, 3-4 mii de metri pătrați”, mai spune domnul Puiu.

Pentru a face față frigului domnul Puiu a investit în tunuri profesionale de căldură pe gaz, ceea ce i-a permis să mențină producția până aproape de Crăciun anul trecut și să ajungă din nou pe piață cu căpșune încă din aprilie.

”Am investit în două tunuri de căldură profesionale, cu o temperatură controlată, cu tot ce trebuie, pe gaz. Am investit în ele, fiindcă știam că merită și mă bucur că am investit. Și am trecut și peste iarnă și peste primăvară și uite-ne pe piață, am reușit să vindem, ca și în primăverile trecute, câteva tone de căpșune, fără să ducem o căpșună la piață. Adică toate sunt livrate direct clientilor noștri, fiindcă la noi se distribuie numai la caserolă, fiecare caserolă e cântărită, testată, verificată, etichetată”, mai precizează producătorul din Olt.

Căpșunile din câmp, afectate de frigul din aprilie

Producția din acest an este considerată bună, deși temperaturile scăzute din primăvară au afectat o parte dintre florile plantelor cultivate în câmp, în aer liber. Aici, producătorul se așteaptă la o recoltă mai redusă.

”Ca producție este ok. Ce pot să vă spun? Că am avut o perioadă atunci, cam în perioada Paștelui, când au fost vreo două nopți cu temperaturi nefavorabile și am pierdut câteva flori din plantele din aer liber. Practic, acolo vom avea o producție mai mică, cu siguranță. Calitatea e aceeași, dar ca și cantitate o să fie mai puține anul ăsta decât anii trecuți. Pe alea din câmp mă bazez, fiindcă am clienți care cumpără pentru dulceață.”, precizează domnul Puiu.

Căpșuni românești, pe masa de Crăciun

Familia Mădularu vinde căpșune direct către clienți, fără intermediari, livrând în Slatina, Drăgășani și Craiova. Căpșunele sunt ambalate în caserole etichetate sub brandul „Căsuța cu Căpșune”.

”Dintr-unul din solarii, ultima recoltă a noastră, anul trecut, a fost pe 24 decembrie. Clienții noștri au avut pe masă, de Crăciun, căpșune românești”, se laudă producătorul din Olt.

Prețul de început al sezonului este de 20 de lei pentru o caserolă de 500 g, urmând să scadă odată cu apariția producției din câmp.

Solar cu cireși, noul plan al fermierului din Olt: ”Vreau, începând cu 1 aprilie, să vând și cireșe, nu numai căpșuni”

Pe viitor, Florinel Mădularu are planuri mari. Intenționează să construiască încă un solar, dedicat culturii de cireși, cu scopul de a obține cireșe foarte timpurii. El spune că deja are câțiva cireși plantați în aer liber și estimează că noua cultură va intra treptat pe rod în următorii ani.

„Pentru anul ăsta am deja planuri. Unul din planurile pe care o să-l realizez, fiindcă eu ce îmi pun în cap de obicei, realizez, o să mai construiesc un solar, nu foarte mare, tot așa, undeva la 500- 600 de metri pătrați, pe care o să-l plantez cu cireși. Fiindcă vreau, începând cu 1 aprilie, să vând și cireșe, nu numai căpșune”, spune domnul Puiu.

La final, domnul Puiu transmite un mesaj tinerilor din mediul rural.

”Pentru tinerii care vor să intre în agricultură, am un singur mesaj. Atâta timp cât stați la țară, aveți o bucată de pământ, suflecați-vă mănecile și o să vedeți că merită să fiți stăpâni pe timpul vostru”, a conchis Florinel Mădularu.