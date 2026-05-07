Trei tone de carne de pasăre congelată, transportate din Brazilia în Grecia în primele zile de aplicare a acordului comercial UE-Mercosur, au fost descoperite contaminate cu Salmonella de laboratoarele veterinare din Agia Paraskevi, o suburbie a Atenei, relatează keeptalkinggreece.com, citat de Mediafax.

Transportul a fost returnat imediat, acesta fiind primul lot importat de Grecia în baza noului tratat comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur. Cazul ridică semne de întrebare legate de controalele sanitare, aplicarea legislației europene și vulnerabilitățile sistemului de verificare.

80% din lotul importat era contaminat

Potrivit informațiilor citate, 80% din primul lot de pui brazilian importat în Grecia, în total trei tone, era contaminat cu Salmonella.

Acordul UE-Mercosur este aplicat provizoriu din 1 mai 2026, după ce a fost semnat pe 17 ianuarie 2026, la Asunción.

Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 stabilește toleranță zero pentru Salmonella în cazul păsărilor de curte care intră în Uniunea Europeană, iar Regulamentul (UE) 2017/625 prevede respingerea transporturilor care nu respectă normele sanitare.

Transportul descoperit în Grecia a fost returnat în baza articolelor 65-66 din Regulamentul (UE) 2017/625.

Controale nesistematice și deficit de personal

Potrivit sursei citate, serviciile veterinare grecești funcționează cu maximum 40% din personal, iar controalele fizice la frontieră nu sunt obligatorii pentru fiecare transport.

Regulamentul european prevede verificări bazate pe risc, în funcție de proveniența produselor, istoricul operatorului și tipul mărfii.

Informația despre lotul contaminat nu a fost anunțată de autoritatea sanitară greacă EFET, ci în cadrul unei conferințe de presă susținute de Nikos Kakavas, reprezentant al Federației Panelenice a Inginerilor Geotehnici Publici.

Până la momentul publicării, EFET nu a transmis o poziție oficială.

„O mare lipsă de respect față de consumatorii brazilieni”

Articolul amintește și de diferențele dintre legislația europeană și cea braziliană. În Brazilia, un produs respins la export poate fi reintrodus pe piața internă sub formă procesată.

„Acest tip de practică demonstrează o mare lipsă de respect față de consumatorii brazilieni, care sunt expuși la produse inferioare pe piață din cauza standardelor sanitare mai scăzute”, a denunțat Ana Paula Bortoletto, nutriționist la Institutul Brazilian pentru Protecția Consumatorilor (IDEC).

Acordul UE-Mercosur nu prevede armonizarea standardelor sanitare între statele implicate.

Un precedent din 2019

Cazul din Grecia amintește de o anchetă publicată în 2019 de Le Monde, Reporter Brasil, The Guardian și Biroul de Jurnalism de Investigație.

Potrivit investigației, între aprilie 2017 și noiembrie 2018, aproximativ 1.400 de tone de pui brazilian contaminat cu Salmonella, respins la granița britanică, au fost revândute pe piața internă braziliană.

Reglementările locale permit ca un produs interzis la export să fie comercializat ulterior pe piața internă sub formă gătită sau procesată.

Printre companiile menționate în anchetă s-au numărat JBS și BRF, doi dintre cei mai mari producători brazilieni din industria cărnii.

Acord contestat, dar aplicat provizoriu

Acordul comercial UE-Mercosur a fost semnat după mai bine de 25 de ani de negocieri. Consiliul Uniunii Europene și-a dat aprobarea pe 9 ianuarie 2026, în ciuda opoziției Franței.

La 21 ianuarie 2026, Parlamentul European a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a verifica dacă acordul este compatibil cu tratatele europene. O decizie este așteptată în următorii unu-doi ani.

Între timp, prevederile comerciale rămân în vigoare, iar acordul permite cote suplimentare de import pentru carne de vită și carne de pasăre la tarife reduse.

Brazilia este deja principalul furnizor de carne de pui al Uniunii Europene. În primele nouă luni din 2025, UE a importat 195.000 de tone de carne de pui din Brazilia.

Întrebări fără răspuns

Mai multe informații importante nu au fost clarificate până acum, potrivit sursei citate.

Nu este cunoscută compania care a produs lotul contaminat și nici importatorul grec care a comandat transportul. De asemenea, nu a fost comunicat serotipul exact de Salmonella identificat în carne.

Rămâne neclar și câte alte loturi vor intra în Uniunea Europeană până când Curtea de Justiție a UE va lua o decizie privind legalitatea aplicării provizorii a acordului.