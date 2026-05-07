Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a dat startul plăților pentru decontarea energiei electrice utilizate în sistemele de irigații pe parcursul anului 2025. Măsura vine ca urmare a unei noi Hotărâri de Guvern care extinde termenul de plată până la 31 mai 2026.

Detaliile sprijinului financiar pentru irigații

Pentru această etapă, ministerul a alocat suma de 125,4 milioane de lei, fonduri care vor fi distribuite către 443 de beneficiari. Aceștia includ:

Organizații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații;

Societăți comerciale;

Întreprinderi individuale;

Persoane fizice.

Statul acoperă prin bugetul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) până la 50% din cheltuielile cu energia electrică necesară pompării apei.

MADR: Strategia pentru o agricultură rezistentă la secetă

Secretarul de stat Florian-Emil Dumitru subliniază că sprijinul pentru irigații rămâne o prioritate strategică, având în vedere provocările climatice actuale. Strategia MADR se bazează pe trei piloni:

Apă gratuită: Asigurarea transportului apei fără costuri până la stațiile de punere sub presiune. Reducerea costurilor de operare: Subvenționarea facturii la energie electrică pentru a diminua povara financiară a fermierilor. Investiții în infrastructură: Modernizarea sistemelor prin fonduri alocate din Planul Strategic PAC 2023-2027.

