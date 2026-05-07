Sprijin financiar pentru fermieri/ MADR decontează jumătate din factura la curent pentru irigațiile efectuate în 2025

07 mai 2026, Agribusiness
Sprijin financiar pentru fermieri/ MADR decontează jumătate din factura la curent pentru irigațiile efectuate în 2025
foto: MADR
Cuprins
  1. Detaliile sprijinului financiar pentru irigații
  2. MADR: Strategia pentru o agricultură rezistentă la secetă

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a dat startul plăților pentru decontarea energiei electrice utilizate în sistemele de irigații pe parcursul anului 2025. Măsura vine ca urmare a unei noi Hotărâri de Guvern care extinde termenul de plată până la 31 mai 2026.

Detaliile sprijinului financiar pentru irigații

Pentru această etapă, ministerul a alocat suma de 125,4 milioane de lei, fonduri care vor fi distribuite către 443 de beneficiari. Aceștia includ:

  • Organizații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații;

  • Societăți comerciale;

  • Întreprinderi individuale;

  • Persoane fizice.

Statul acoperă prin bugetul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) până la 50% din cheltuielile cu energia electrică necesară pompării apei.

MADR: Strategia pentru o agricultură rezistentă la secetă

Secretarul de stat Florian-Emil Dumitru subliniază că sprijinul pentru irigații rămâne o prioritate strategică, având în vedere provocările climatice actuale. Strategia MADR se bazează pe trei piloni:

  1. Apă gratuită: Asigurarea transportului apei fără costuri până la stațiile de punere sub presiune.

  2. Reducerea costurilor de operare: Subvenționarea facturii la energie electrică pentru a diminua povara financiară a fermierilor.

  3. Investiții în infrastructură: Modernizarea sistemelor prin fonduri alocate din Planul Strategic PAC 2023-2027.

- articolul continuă mai jos -

„Agricultura performantă nu poate exista fără investiții și măsuri concrete de sprijin pentru infrastructura de irigații”, a declarat Florian-Emil Dumitru.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Cele mai noi articole

STUDIU/ Cum au schimbat cartofii genetica locuitorilor din Anzi/ Modificarea genei responsabile pentru producția enzimei care descompune amidonul
STUDIU/ Cum au schimbat cartofii genetica locuitorilor din Anzi/ Modificarea genei responsabile pentru producția enzimei care descompune amidonul
Cel mai bun mic dejun pentru sănătatea intestinului, potrivit gastroenterologilor: combinația simplă care ajută digestia și energia
Cel mai bun mic dejun pentru sănătatea intestinului, potrivit gastroenterologilor: combinația simplă care ajută digestia și energia
Domeniile Davidescu estimează afaceri de 17,3 milioane de lei în 2025, în creștere cu peste 28%. Crama anunță extinderea în retail și HoReCa
Domeniile Davidescu estimează afaceri de 17,3 milioane de lei în 2025, în creștere cu peste 28%. Crama anunță extinderea în retail și HoReCa
Proteina, marea provocare pentru vegetarieni / Cum poți ajunge să consumi 100 de grame de proteine pe zi fără carne sau ouă / Specialiștii explică ce trebuie să pui în farfurie
Proteina, marea provocare pentru vegetarieni / Cum poți ajunge să consumi 100 de grame de proteine pe zi fără carne sau ouă / Specialiștii explică ce trebuie să pui în farfurie
VIDEO | Costurile cresc, bonul mediu scade / Chef Mihai Toader spune cum rezistă restaurantul său în plină presiune economică: „Nu ne îmbogățim din restaurante. Încercăm să rămânem pe linia de plutire”
VIDEO | Costurile cresc, bonul mediu scade / Chef Mihai Toader spune cum rezistă restaurantul său în plină presiune economică: „Nu ne îmbogățim din restaurante. Încercăm să rămânem pe linia de plutire”