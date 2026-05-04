UE solicită strategii naționale pentru protejarea fermierilor din 2028/ Inițiativa vizează contracararea riscurilor majore, precum schimbările climatice, instabilitatea piețelor și tensiunile geopolitice

04 mai 2026, Agribusiness
Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, a subliniat luni, la Nicosia, necesitatea ca statele membre UE să își consolideze măsurile de protecție pentru fermieri. Această inițiativă vizează contracararea riscurilor majore, precum schimbările climatice, instabilitatea piețelor și tensiunile geopolitice.

Punctele cheie ale noii strategii:

  • Planuri naționale concrete: Comisia Europeană solicită fiecărei țări să prezinte o strategie specifică de reformă și investiții pentru perioada 2028 – 2034.

  • Restructurarea PAC: Începând cu anul 2028, Executivul comunitar intenționează să înlocuiască actualele fonduri multiple destinate agriculturii cu un singur fond consolidat.

  • Condiționalitate: Accesarea acestor resurse financiare europene va fi direct legată de prezentarea și implementarea planului național de investiții.

  • Independență vs. riscuri: Deși noua structură a Politicii Agricole Comune (PAC) oferă statelor mai multă autonomie în planificare, există temeri privind o posibilă scădere a standardelor de mediu și adâncirea disparităților între regiuni.

Calendarul negocierilor

Negocierile bugetare între statele membre și Parlamentul European se anunță a fi complexe și de durată. Obiectivul oficial este atingerea unui consens până la sfârșitul acestui an.

