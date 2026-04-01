Toți ardeii sunt sănătoși, dar dacă ar fi să alegem un „campion” al vitaminelor, o culoare iese clar în față. În magazine îi găsești în patru culori: roșu, portocaliu, galben și verde. Par complet diferiți, dar sunt, de fapt, același produs în etape diferite de coacere. Toți provin din aceeași plantă: Capsicum annuum.

La început, ardeiul e mai verde, mai ferm, mai amar. Pe măsură ce se coace, devine mai dulce și își schimbă culoarea spre galben, portocaliu și, în final, roșu intens. Asta explică și diferențele de gust: verdele e cel mai puțin copt și cel mai amar, în timp ce roșul, ajuns la maturitate completă, e cel mai dulce. Dar nu e doar despre gust. Odată cu coacerea, se schimbă și profilul nutrițional. Cu alte cuvinte, nu toate culorile „livrează” aceleași beneficii, iar alegerea din raft chiar contează.

Ardeiul roșu, campionul nutrienților

Toți ardeii grași vin la pachet cu beneficii serioase: multă vitamina C, fibre și antioxidanți. Dar dacă ar fi să alegi „campionul”, ardeiul roșu câștigă clar. Datele publicate de United States Department of Agriculture arată că diferența este semnificativă: 100 de grame de ardei verde crud conțin aproximativ 100 mg de vitamina C, în timp ce aceeași cantitate de ardei roșu depășește 140 mg.

Pe lângă asta, potrivit The Take Out, ardeiul roșu vine și cu cea mai mare concentrație de antioxidanți importanți, precum beta-carotenul, capsantina și luteolina, comparativ cu variantele galbene, portocalii sau verzi. Pe scurt, toate variantele sunt sănătoase, dar dacă vrei maximum de beneficii dintr-un singur aliment, roșul e alegerea câștigătoare.

De ce sunt ardeii roșii cei mai nutritivi?

Explicația ține, de fapt, de maturitate. Cu cât ardeiul se coace mai mult, cu atât devine mai dulce, dar și mai bogat în nutrienți.

Pe măsură ce ardeiul trece de la verde la roșu, conținutul de vitamine și antioxidanți crește. Un rol esențial îl are clorofila (responsabilă pentru culoarea verde), care se descompune treptat și este înlocuită de carotenoizi – antioxidanți puternici care dau culoarea roșiatică și cresc valoarea nutritivă. Aici intră în joc compuși precum beta-carotenul sau capsantina, care nu doar colorează ardeiul, ci îl transformă într-un aliat serios pentru sănătate.

Întrebarea firească este: se întâmplă asta cu toate fructele și legumele? Răspunsul nu e chiar atât de simplu. În unele cazuri, coacerea crește valoarea nutritivă, în altele nu, depinde de tipul alimentului și de nutrienții în discuție.

Compoziția nutritivă a aproape tuturor fructelor și legumelor se schimbă pe măsură ce se coc, iar fiecare etapă vine cu propriile beneficii.

Un exemplu simplu: bananele verzi au mai multe fibre și mai puțin zahăr, în timp ce cele foarte coapte (maronii) pierd din fibre, dar câștigă în zahăr și antioxidanți. Cu alte cuvinte, chiar și culoarea unei banane îți spune ce tip de beneficii primești.

La ardeii grași, diferențele sunt la fel de interesante. Varianta verde conține mai multă luteină și zeaxantină — compuși importanți pentru sănătatea ochilor. În schimb, ardeiul roșu vine cu mai multe vitamine, mai mulți antioxidanți și inclusiv licopen, asociat cu un risc mai scăzut de apariție a anumitor tipuri de cancer.