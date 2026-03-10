Profesioniști din industria vitivinicolă, reprezentanți ai sectorului HoReCa și experți internaționali s-au reunit, marți, la Conferințele ADAR, un eveniment dedicat dialogului despre viitorul vinului românesc și provocările pieței actuale.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Degustătorilor Autorizați din România (ADAR), în parteneriat cu HORA România, și a adus în prim-plan trei teme principale pentru dezvoltarea sectorului: relația dintre vinul românesc și HoReCa, problema fiscalizării și a concurenței neloiale, precum și rolul competițiilor internaționale în promovarea vinurilor românești.

„Crizele succesive din ultimii ani au arătat cât de necesară este o comunicare mai bună între sectoarele din industrie. De aceea, zona vitivinicolă trebuie să își consolideze dialogul cu ceilalți jucători din domeniu. Vinul românesc poate fi un argument puternic pentru atragerea consumatorului și a vizitatorilor străini, iar ridicarea imaginii sale este în interesul nostru comun. Astăzi, vinificația românească a ajuns la un nivel foarte bun de performanță. Dar în același timp, este nevoie de mai multă educație a consumatorului, astfel încât acesta să înțeleagă valoarea vinului în general și vinul românesc în special și să poată face alegeri informate”, a declarat Claudiu Necșulescu, președinte al ONIV și al grupului de firme Jidvei.

- articolul continuă mai jos -

„Dacă prețul devine prohibitiv, riscăm să distrugem chiar piața pe care încercăm să o dezvoltăm”

Conferința a fost moderată de Diana Pavelescu, secretar general ADAR. Prima sesiune a fost dedicată prezenței vinului românesc în restaurante și alte spații HoReCa. La discuții au participat Paul Iftode, reprezentant al grupului City Grill, Radu Dumitrescu, membru în boardul HORA și fondator Stadio Hospitality Concepts, și Claudiu Necșulescu.

Participanții au discutat despre modalități prin care vinul românesc poate deveni mai accesibil consumatorilor, fără a afecta sustenabilitatea economică a producătorilor și operatorilor HoReCa. În acest context, au fost aduse în discuție transparența adaosurilor comerciale, listările echitabile și promovarea experiențelor autentice de degustare.

„Grupul pe care îl reprezint vinde 98% vinuri românești, aceasta este politica noastră. Dar lupta pentru a promova și vinde vinurile românești trebuie înțeleasă în context. Vinurile internaționale vin deseori cu o calitate corectă, cu o investiție consistentă în brand și comunicare și, de foarte multe ori, cu prețuri mai competitive decât vinurile românești. Dar acest efort de amplificare a calității și coerenței comunicării vinurilor românești este în creștere și putem demonstra acest lucru cu cifre: noi vindem peste 100.000 de sticle de vin liniștit produs în România anual”, a declarat Paul Iftode, reprezentant al grupului City Grill.

Un al doilea panel a abordat problema „pieței invizibile” a vinului, concentrându-se asupra impactului nefiscalizării și al comerțului neoficial asupra industriei vitivinicole. La discuții au participat Cezar Ioan, fondatorul platformei Vinul.ro, și Claudiu Necșulescu.

„Am văzut în restaurante adaosuri de trei, patru sau chiar cinci ori mai mari la vin. Dacă prețul devine prohibitiv, riscăm să distrugem chiar piața pe care încercăm să o dezvoltăm. În momentul în care sticla de vin pe care vreau să o beau ajunge să fie mai scumpă decât mâncarea, mulți consumatori vor alege pur și simplu să bea două beri. De aceea, este nevoie de un efort conștient și colectiv în toată industria, astfel încât vinul să rămână accesibil și atractiv pentru consumatori. În același timp, producătorii au responsabilitatea de a construi notorietate. În România încă nu avem branduri puternice de regiune sau de categorie. Ar fi important ca mai mulți producători să se unească pentru a promova împreună un soi autohton sau o zonă vitivinicolă”, a declarat Cezar Ioan.

Premii pentru vinurile medaliate la Concours Mondial de Bruxelles 2025

Evenimentul s-a încheiat cu festivitatea de premiere a vinurilor românești medaliate la Concours Mondial de Bruxelles 2025, în prezența lui Quentin Havaux, CEO al competiției.

Concours Mondial de Bruxelles este una dintre cele mai importante competiții de profil la nivel global, unde aproximativ 15.000 de probe din 50 de țări sunt evaluate anual de circa 800 de specialiști din 65 de țări.

Printre vinurile românești distinse cu Grand Gold Medal s-au numărat Imperfect Roșu 2019 – Rasova Wine, Bacanta Chardonnay Barrique 2017 – SC Mera Com International SRL și Luturi 2022 – Via Viticola SRL. De asemenea, mai multe crame din România au obținut medalii de aur și argint, între care Avincis, Balla Geza Winery, Jidvei, Murfatlar, Rasova Wine, Cramele Recaș, Viile Budureasca și Vinicola Averești.

Prin organizarea Conferințelor ADAR, asociația își propune să creeze un spațiu de dialog între profesioniștii din industrie și să contribuie la dezvoltarea unei piețe a vinului mai transparente, sustenabile și orientate spre calitate.