Lanțurile de bubble tea și restaurantele de tip hotpot, alături de branduri de retail și sport, sunt noul val de exporturi chinezești care câștigă teren în marile orașe ale lumii. De la Singapore la Londra sau Los Angeles, cozi lungi se formează în fața magazinelor cu identitate vizuală puternică și meniuri adaptate gusturilor locale, scrie BBC.

Branduri precum Mixue, Chagee sau Molly Tea atrag un public tânăr și curios, iar expansiunea lor nu se mai limitează la Asia. Mixue, de exemplu, a ajuns să aibă mai multe unități decât McDonald’s și Starbucks, mizând pe prețuri accesibile și o ofertă simplă, dar ușor de replicat.

Această extindere vine într-un moment în care piața internă din China a devenit extrem de competitivă. Companiile caută creștere în afara granițelor, într-un context în care percepția produselor „made in China” se schimbă treptat. Nu mai este vorba doar despre produse ieftine, ci despre experiență, design și eficiență operațională.

„China a depășit faza economiei de imitație. Produsele sale răspund acum așteptărilor unei generații globale exigente”, explică Tim Parkinson, consultant în cadrul Storytellers China.

Modelul acestor companii se bazează pe viteză și scalare. Retailerul Miniso, care vinde produse licențiate de la Disney, Marvel sau Warner Bros, este prezent în peste 100 de țări. Reprezentanții companiei spun că originea brandului contează mai puțin pentru consumatori decât experiența din magazin și raportul calitate-preț.

Aceeași logică se regăsește și în alte industrii. Producătorul auto BYD a depășit Tesla la nivel global, iar brandul sportiv Anta a devenit al treilea ca mărime din lume, după Nike și Adidas.

În spatele acestor rezultate stă o combinație de piață internă uriașă, investiții în tehnologie și, în unele cazuri, sprijin guvernamental. Criticii din Europa și SUA susțin că acest sprijin creează un avantaj competitiv incorect, acuzație respinsă de Beijing, care invocă inovația și capacitatea industrială.

Pentru consumatorii din marile orașe, schimbarea este deja vizibilă: meniurile de băuturi includ tot mai des ceaiuri asiatice reinterpretate, iar experiența de a mânca hotpot sau de a bea bubble tea devine parte din rutina urbană, nu doar o curiozitate exotică.